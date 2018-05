Dagmar Schönleber im Gewoba-Kultursalon: Vom Leben ohne Vintage-Filter

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Nur weil Du in der Garage schläfst, bist Du noch lange kein Porsche.“ So heißt ein Buch der Kabarettistin, Liedermacherin und Autorin Dagmar Schönleber, Jahrgang 1973. Nicht mit dem Porsche, wohl aber mit ihrem aktuellen Programm „40 Fieber“ kommt sie nun nach Bremen. Am Freitag, 25. Mai, tritt sie um 20 Uhr im Kultursalon der Gewoba (Emil-Sommer-Straße, Vahr) auf. Eine Eintrittskarte kostet nach Angaben einer Gewoba-Sprecherin zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Reservierung unter Telefon 0421/36 72-800.

In „40 Fieber“ geht es um den gesellschaftlichen Fieberwahn rund um das Thema „Altern“. „Im Leben jedes Menschen gibt es den Moment, indem man altersmäßig seine Schuhgröße überholt. Aber 40 ist das neue 30, sagt man – auch, wenn der eigene Körper das Gegenteil behauptet“, heißt es in einer Vorschau. Und: „Der Vergleich zwischen dem Blick in den Spiegel und den Selfies auf Facebook zeigt: das Leben hat keinen Vintage-Filter.“

Sind Falten okay, solange man darüber twittert? Was ist eigentlich in einer Gesellschaft los, die immer älter wird, aber gleichzeitig immer länger jung bleiben muss? Schönleber, so heißt es, gibt Antworten auf Fragen wie diese. Sie „macht sich Gedanken zu Lebensmitte und Lebensmitteln, auch aus der Sicht von Teenagern und Senioren. Dazu gibt es aufbauende und demoralisierende Lieder, Weisheiten und Unsinn“, so die Gewoba-Sprecherin weiter.

Verwirrende Leichtigkeit

Unter dem Titel „Der gelbe Hof“ ist in den Räumen der Bremer Frauenbeauftragten Bettina Wilhelm (Knochenhauerstraße 20–25) eine weitere Ausstellung zu sehen – eine Werkschau der Bremer Künstlerin Marlies Nittka. Sie zeigt Stoffdruck- und Papierarbeiten. Eröffnung: Mittwoch, 23. Mai, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Neben Wilhelm spricht Anka Bolduan vom Verein „Bremer Frauenmuseum“. Das mobile Museum und die Frauenbeauftragte organisieren die Ausstellungsreihe „Kunst in der Knochenhauerstraße“ gemeinsam. Auch die Künstlerin selbst wird zur Vernissage erwartet.

Die gebürtige Lübeckerin Nittka studierte von 2000 bis 2005 Freie Kunst an der Hochschule für Künste in Bremen bei Professor Paco Knöller und war anschließend Meisterschülerin bei ihm. Die Künstlerin arbeitet auf unterschiedlichen Untergründen mit Wachs, Ölfarbe und Graphit. Ihr Spiel mit Formen, Farben und Schichtungen wecke das Gefühl einer ebenso verwirrenden wie faszinierenden Leichtigkeit und drücke Freude am künstlerischen Prozess aus, heißt es in einer Vorschau.

In den vergangenen Jahren hat sich Marlies Nittka vermehrt großformatigen Arbeiten auf und mit Stoff gewidmet. Sie „wendet dabei auf der Fläche die ganze Klaviatur des textilen Gestaltens an – und bleibt ihrer künstlerischen Handschrift treu: Die von ihr geschaffenen Figuren und Strukturen geben ihre Geheimnisse nicht preis“, so eine Sprecherin.

Die Werkschau ist bis zum 23. August zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 9 Uhr bis 16 Uhr, freitags 9 Uhr bis 12.30 Uhr.

„Kunst-Lounge“ mit „Univerzoom“

Die Künstler der Galerie „Art 15“ im Schnoor laden zu ihrer mittlerweile zehnten „Kunst-Lounge“ ein – am Sonnabend, 26. Mai, in der Zeit von 18 Uhr bis 23 Uhr. Unter dem zum Bremer „Raumfahrtjahr“ passenden Wortspiel-Titel „Univerzoom“ präsentieren 15 Künstler ihre Arbeiten. Gefeiert werden die Kunst und das Universum „bei Prosecco und Amuse-Gueules und zu Live-Musik von André Heuer“, sagt Cordula Kagemann vom Künstlerhaus „Art 15“. Wie der Name anklingen lässt, ist die Galerie im Haus Schnoor 15 zu finden.