Konzept zur Cybersicherheit: Kampf gegen Hacker startet in Bremen in den Kitas

Von: Andree Wächter

Bremen hat jetzt eine Cybersicherheitsstrategie. Neun Felder umfasst das Papier, unter anderem geht es um die frühe Förderung der digitalen Kompetenzen.

Bremen – In vielen Rankings ist Bremen weit am Ende zu finden – Stichwort Schulvergleich PISA. Geht es allerdings ums Digitale, dann ist Bremen weit vorne. Das zeigte der Stadtstaat am Dienstag, 11. April 2023, erneut: Als erst drittes Bundesland hat der Senat nun eine Bremische Cybersicherheitsstrategie verabschiedet. Von der Planung bis zum Beschluss hat es nur fünf Monate gedauert. Los geht die Arbeit der zwei Mitarbeiter am 1. Mai, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Mai findet auch die Bremen-Wahl statt, so sehen die Umfragen aus.

Strategie für Cybersicherheit in Bremen: Einrichtung einer Zentralstelle bei der Innenbehörde

Zentrales Element der Strategie ist die Einrichtung einer Zentralstelle für Cybersicherheit bei der Innenbehörde. Innensenator Ulrich Mäurer stellt klar: „Die Bremische Cybersicherheitsstrategie identifiziert neun Handlungsfelder, um die Cybersicherheit im Land Bremen zu steigern. Diese gilt es jetzt mit Leben zu füllen und stetig weiterzuentwickeln. Dabei wird der Zentralstelle Cybersicherheit eine hohe Bedeutung für die Koordinierung zukommen.“

Die neun Handlungsfelder der Bremischen Strategie für Cybersicherheit:

Intensivierung der Vernetzung der Cybersicherheitsakteure

Staatliche Verwaltung und Kommunen

Gefahrenabwehr-, Strafverfolgungs- und Verfassungsschutzbehörden

Wirtschaft und KRITIS (kritische Infrastrukturen)

Förderung der digitalen Kompetenzen

Awareness und Verbraucherschutz

Gewinnung gut ausgebildeter Fachkräfte

Innovative Forschung und Entwicklung

Nationale und internationale Kooperationen

Cybersicherheit in Bremen fängt bald in den Kitas an: Digitale Kompetenzen sollen früh gestärkt werden

Die verschiedenen Handlungsfelder sind dabei schon mal mehr, mal weniger konkret mit Ideen und Konzepten gefüllt. Beispiel „Förderung der digitalen Kompetenzen“: Um diese wirklich nachhaltig gewährleisten zu können, sei es erforderlich, den Fokus auch auf das formelle und informelle Lernen zu legen. Der konkrete Plan: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas und Schulen zur frühzeitigen Stärkung der digitalen Kompetenzen und der Cyberresilienz“ befähigen.

Cybersicherheit sei ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge, um die Grundversorgung der in Bremen lebenden Menschen mit Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen, so Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Dabei befasse sich Cybersicherheit mit allen Aspekten der Sicherheit in der Informations- und Kommunikationstechnik, betonte Finanzstaatsrat Martin Hagen. Der Senator für Finanzen stelle bereits seit Jahren gemeinsam mit dem IT-Dienstleister eine hohe Sicherheit der IT-Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung sicher.

Cybersicherheit: Bremen stellt Strategie im Kampf gegen Hacker vor

Hagen: „Bremen erfüllt mit dieser Cyberstrategie europäische Vorgaben, nach denen Bund und Länder dafür sorgen müssen, dass wichtige gesellschaftliche Akteure sich vernetzen und diese Akteure zu unterstützen. Bremen ist mit dieser Cyberstrategie gut aufgestellt.“

Die Zentralstelle Cybersicherheit wird dabei nicht selbst die Kriminalität im Cyberraum bekämpfen. „Dies wird weiterhin in der Verantwortung der Polizeibehörden liegen“, sagt Ulrich Mäurer. Auch blieben Unternehmen wie auch Privatpersonen natürlich in erster Linie weiterhin für die eigene Absicherung ihrer Informationstechnik verantwortlich. Die Zentralstelle solle jedoch künftig alle relevanten Cybersicherheitsakteure im Land vernetzen und künftig als Ansprechstelle für staatliche, wissenschaftliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Akteure auf diesem Feld dienen, heißt es weiter.

Bremen hat nun eine Cybersicherheitsstrategie. Damit soll für mehr Sicherheit bei den digitalen Angeboten gesorgt werden. © Frank Rumpenhorst/dpa

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Erhöhung der Cybersicherheit in Bremen ist eine enge Kooperation mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Insbesondere in den Bereichen Informationsaustausch, Sensibilisierung und Fortbildung sowie in der gegenseitigen Unterstützung bei der Umsetzung von Cybersicherheitsmaßnahmen. Hierzu soll zwischen Bremen und dem BSI möglichst zeitnah ein Kooperationsvertrag abgeschlossen werden. Dabei sucht der Bund Personal für IT-Sicherheit.