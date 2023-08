CSD und Radrennen: So läuft der Verkehr am Wochenende in Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Am Altenwall wird‘s eng, er wird wegen der Parade zum Christopher Street Day am Sonnabend in der Zeit von 7 bis 17 Uhr voll gesperrt. © Kuzaj

Räder und Regenbogenflaggen – zwei Großveranstaltungen sorgen am Wochenende dafür, dass sich Verkehrsteilnehmer in Bremen tüchtig umstellen müssen.

Bremen – Straßen werden gesperrt, Bahnen fahren anders, Busse verlassen die gewohnten Wege. Am Sonnabend, 26. August, wird der Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Und am Sonntag, 27. August, erlebt Bremen das Finale der Deutschland-Tour. Fragen und Antworten zum Thema.

Wann beginnt der CSD und wo führt die Regenbogenflaggen-Parade entlang?

Ab 12 Uhr, so Polizeisprecherin Franka Haedke, führt der CSD-Umzug am Sonnabend vom Altenwall über den Osterdeich, den Sielwall, den Bahnhofsvorplatz, die Bürgermeister-Smidt-Straße, die Obernstraße und die Domsheide zum Wall und zum Goetheplatz. „Der Altenwall ist in der Zeit von 7 bis 17 Uhr voll gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet“, so die Sprecherin weiter. Und: „In der Zeit von 16 bis 0 Uhr gibt es eine Abschlusskundgebung vor der Kunsthalle.“

Wieviele Teilnehmer werden erwartet?

Polizei und Organisatoren rechnen mit 10.000 bis 12.000 Menschen, so Haedke. Sollte es zu Zwischenfällen kommen – die Polizei hält im Präventionszentrum (Am Wall 195) in der Zeit von 12 bis 19 Uhr Personal zur Anzeigenerstattung vor, sagte die Sprecherin.

Wie bereitet sich die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) auf den CSD vor?

„Es kommt im Bereich der Innenstadt bereits ab etwa 9 Uhr zu ersten Umleitungen“, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling. „Auch können einige Haltestellen zeitweise nicht bedient werden.“ Ab 9 Uhr werden die Straßenbahnlinien 2 und 3 umgeleitet. Sie fahren bis zum Betriebsschluss gegen 0.30 Uhr über Sielwall, Dobben, Hauptbahnhof, Schüsselkorb und Domsheide. „Alle anderen Straßenbahnlinien im Innenstadtbereich werden zeitweise angehalten“, so der Sprecher. Zusätzlich fahren die Buslinien 24, 25, 26, 27 und 63 von etwa 12 bis gegen 15 Uhr auf geänderten Routen. „Die Umleitungen für die Buslinien enden erst, wenn die Domsheide wieder frei ist“, heißt es.

Die Zentralbibliothek im früheren Polizeihaus (Am Wall) hat schon mal die Regenbogenflagge rausgehängt. © Kuzaj

Und wie sieht es am Sonntag bei der Deutschland-Tour aus?

Zur Schlussetappe des Radrennens werden etwa 120 Fahrer erwartet. Über Thedinghausen und die Karl-Carstens-Brücke („Erdbeerbrücke“) bewegen sich die Radsport-Profis am Weserstadion vorbei in Richtung Überseestadt (wo den ganzen Tag über Action sein wird). Zur Strecke gehört eine Querung des Marktplatzes. „Ab 8 Uhr ist die gesamte Strecke für den motorisierten Individualverkehr gesperrt“, so Polizeioberrat Kennet Twachtmann. „Zu Fuß und mit dem Rad kommt man überall hin.“ Gegen 16.30 Uhr, so die Planung, fahren die ersten Profis durch das Ziel in der Konsul-Smidt-Straße (Überseestadt). Zuvor stehen Freizeitsportler im Fokus: 3.000 Teilnehmer werden beim Breitensport-Event „TK Cycling Tour“ erwartet. Sie starten am Weserstadion und werden über 66,7 und 106,5 Kilometer lange Routen durch die Landkreise Diepholz und Verden wieder nach Bremen fahren.

Was bedeutet das für den Straßenverkehr?

„Es ist von 8.45 bis 17 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, vor allem entlang der Strecken in Arsten, Habenhausen, entlang des Osterdeiches und in der Altstadt sowie der Überseestadt“, sagt Polizeisprecherin Franka Haedke. Und: „Die Autobahnabfahrten Arsten der A1 aus Fahrtrichtung Osnabrück und Hamburg in Richtung Weyhe werden voll gesperrt.“

Gibt es wegen des Radrennens weniger Parkplätze?

Ja! Haedke unmissverständlich: „Richtig parken, sonst wird abgeschleppt!“ Die Halteverbote entlang der Strecken und Veranstaltungsorte seien „dringend bereits am Vortag zu beachten“.

Wie wirkt sich das Radrennen auf die BSAG aus?

Die Bürgermeister-Smidt-Straße ist zwischen Martinistraße und Wall von 8.30 bis gegen 17 Uhr gesperrt. Die Linien 1, 26, 27 und 63 fahren deshalb Umleitungen über Neustadt und Domsheide. Habenhauser Brückenstraße, Arsterdamm und Arster Heerstraße sind zwischen 7 und 17 Uhr für Busse gesperrt, die 26 endet und beginnt in dieser Zeit in Huckelriede. Brill-Kreuzung und Konsul-Smidt-Straße sind ebenfalls dicht. Die Bahnlinien 2 und 3 fahren deshalb über Daniel-von-Büren-Straße, Hauptbahnhof und Herdentor. Aufgrund der Sperrung von Martinistraße und Doventor fahren die Busse der Linie 25 zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr eine Umleitung über Falkenstraße und Wandrahm.

Und die Umland-Busse?

Die Linien 101 (Bassum – Bremen), 102 (Syke – Bremen) und 120 (Kirchweyhe – Bremen) fahren zwischen Hochschule und Hauptbahnhof eine Umleitung. Auf der Linie 740 (Verden – Langwedel – Achim – Bremen) entfällt ab Verden die Fahrt um 13 Uhr, ab Bremen entfällt die Fahrt um 14.30 Uhr.