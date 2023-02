Massen-Crash mit Luxuskarossen in Bremen: Mehrere Verletzte

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Mercedes gegen BMW gegen Porsche: Bei einem Massen-Crash mit Luxuskarossen sind in Bremen mehrere Menschen verletzt worden. Der Sachschaden ist hoch.

Bremen – Wollte hier ein Automagazin die Sicherheitssysteme von gleich mehreren Luxusautos testen? Diesen Eindruck hätte man mit Blick auf die Szenen gewinnen können, die sich am Mittwochmittag, 1. Februar 2023, auf der Neuenlander Straße in der Bremer Neustadt abspielten.

Bei einem Unfall am Mittwochmittag in Bremen wurden mehrere Menschen verletzt. © Nord-West-Media TV

Den Angaben zufolge war hier ein Mercedes SUV aus ungeklärten Gründen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern gekommen und in den Gegenverkehr gedriftet. Der hochpreisige Wagen knallte in einen BMW, der wiederum in den geschleudert wurde, andere Autos aber glücklicherweise verfehlte.

Dafür kollidiert der Mercedes mit einem Porsche SUV, der hinter dem BMW fuhr.

Massen-Crash mit Luxuskarossen in Bremen: Mehrere Verletzte – Straße gesperrt

Am Ende sind mehrere Personen – die Insassen der Luxuskarossen – verletzt, darunter eine Frau schwer.

Die Polizei hat die Unfallermittlungen vor Ort aufgenommen und sperrte die Neuenlander Straße. Es kam zu deutlichen Verkehrsbehinderungen. Über den genauen Sachschaden wurden keine Angaben gemacht, doch er dürfte hoch sein.

Einen schweren Unfall gab es am Dienstagnachmittag auch bei Sittensen (Landkreis Rotenburg). Dort kollidierte ein 37-jähriger Autofahrer mit mehreren Bäumen. Zudem wurde sein Hund aus dem Auto geschleudert.