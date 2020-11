Katastrophales Jahr: Schaustellern droht Pleitewelle

Bremen – „Man ist traurig gestimmt, wenn man rausguckt und das schöne Wetter sieht“, sagt Claudia Vespermann-Dreher. Eigentlich wäre sie jetzt auf dem „Hamburger Winterdom“. Ihre aktuelle Beschäftigung im Lockdown: wienern, putzen, einlagern. Für die Bremer Schausteller endet das Jahr 2020 katastrophal.

Vespermann-Dreher besitzt zwei Karussells vom Typ „Break Dancer“ und außerdem zwei Stände mit Feuerzangenbowle und einen für Räuchermännchen. Im vergangenen Jahr hat sie eine eigene Lagerhalle gebaut. „Da steckt unser ganzes Geld drin“, sagt sie. Die Ratenzahlung ruhe, aber die Zinsen liefen weiter.

Die Bremer Schaustellerin sagt, sie habe kein Verständnis dafür, dass der „Freipaak“ von jetzt auf gleich geschlossen wurde. Der „Movie-Park“ in Bottrop habe lange öffnen dürfen. „Wir haben ganz ähnlich gebaut und alles gemacht, was die gemacht haben“, sagt sie.

Schaustellern droht Pleitewelle: „Es geht um Haus und Hof“

Susanne Keuneke, Vorsitzende des Vereins der Schausteller und Marktkaufleute Bremen, sagt zur aktuellen Lage der Schausteller: „Wir sind in einem ohnmächtigen Zustand.“ Und weiter: „Wenn nichts passiert, stehen viele Pleiten bevor.“ Viele Schausteller wüssten nicht, wie sie den Winter überstehen sollen. Der Bürgermeister habe Hilfen zugesagt und müsse diese nun konkret machen. Auf Anfrage bestätigt das Bremer Wirtschaftsressort, dass es Hilfen geben soll. Es sei aber noch nicht geklärt, ob diese aus Landes- oder Bundesmitteln kommen.

Der Rückgriff auf die Grundsicherung sei für vielen Schausteller problematisch, sagt Keuneke. Da sie nicht in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, würden sie in Besitz investieren, etwa Grundstücke, auf denen sie leben und ihre Karussells und sonstigen Schaustellerbetriebe lagern. Das Vermögen aufzubrauchen, hieße oft, die Altersvorsorge zu zerstören.

Schaustellern droht Pleitewelle: Riesenbetriebe haben Riesenkosten

Rücklagen seien nötig, um größere Geschäfte betriebsbereit zu machen. „Bei kleineren Betrieben reichen da vielleicht 1 000 Euro für etwas Farbe oder ein paar Schläuche. Riesenbetriebe mit zwei bis drei Karussells haben dagegen auch Riesenkosten“, sagt Keuneke.

Bettina Robrahn-Böker, Geschäftsführerin bei der Veranstaltungsgesellchaft Bremer Schausteller (VBS) sagt, sie musste für den „Freipaak“ Versicherungen wieder hochfahren. Eine Stundung sei nicht möglich. Robrahn-Böker betreibt den Autoscooter „Top In“, den sie 2019 für 400 000 Euro renovieren ließ. An dem nötigen Kredit hingen „Haus und Hof“, sagt sie. Der Autoscooter lief zuletzt im November 2019 und fünf Tage auf dem „Freipaak“. Letzteres habe nur Kosten verursacht.

Von den angekündigten Hilfen von bis zu 75 Prozent des Vorjahresmonats für November erwarten die Schausteller höchstens eine geringfügige Wirkung, da man letztlich seit April im Lockdown stecke. Ein Problem: Der November ist für die Bremer Schausteller ein sehr undankbarer Monat, gewissermaßen eine Lücke zwischen Freimarkt und Weihnachtsmarkt. Darum wollen die Schausteller das ganze Quartal von Oktober bis Dezember als Berechnungsgrundlage. „Wir kämpfen auf Bundesebene für die Drei-Monats-Lösung“, sagt Keuneke.

Schaustellern droht Pleitewelle: Dünnes Hemd für den Winter

„Wir brauchen Geld für den Jahresanfang“, sagt Wolfgang Ahrens, Geschäftsführer beim Schaustellerverband des Landes Bremen. Es stünden Standgelder und weitere Kosten an. Auch gebe es in dieser Zeit keine Einnahmen. „Wir gehen nicht im Pelz, sondern mit einem dünnen Hemd in den Winter“, sekundiert Keuneke.

Ahrens spricht von theoretischen Überlegungen, einen Teilweihnachtsmarkt einzurichten. Das hält er allerdings für unwahrscheinlich. Viele Schausteller würden notgedrungen bereits andere Tätigkeiten ausüben. „Die werden ihren Job nicht für zwei bis drei Wochen aufgeben“, sagt er. Auch nachgedacht werde über temporäre Lösungen, bei denen sich Schausteller wieder in der Innenstadt verteilen, so wie vor dem „Freipaak“. Teilweise seien die temporären Lösungen allerdings schlecht gelaufen, sagt Ahrens.

Das Bremer Wirtschaftsressort konnte auf Anfrage zu Alternativen für den Weihnachtsmarkt noch keine Stellung beziehen. Diese seien abhängig von der Entwicklung der Infektionslage und den Inzidenzwerten.

Coronavirus in Bremen: 252 Neuinfektionen

Es bleibt dabei: Die Corona-Zahlen schnellen in Bremen weiter in die Höhe. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt mit 252 Neuinfektionen im Land einen Wert nur knapp unter dem Höchststand von Mittwoch (259). 228 der neuen Corona-Fälle wurden in Bremen registriert, 24 in Bremerhaven. Die Inzidenzwerte stiegen in der Hansestadt auf 248,8 und in der Seestadt auf 82,4. In Bremen wurde ein weiteres Todesopfer in Verbindung mit Corona gemeldet. Landesweit fielen dem Virus bislang 81 Menschen zum Opfer. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg auf 6 615 im Zwei-Städte-Staat. 3 907 der Infizierten gelten als genesen. Aktiv infiziert sind damit 2 627. Im Land Bremen müssen aktuell 159 Personen stationär versorgt werden, davon 27 auf Intensivstationen. 14 der intensivmedizinisch behandelten Personen werden beatmet, so das Gesundheitsamt.

Von Martin Kowalewski