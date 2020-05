Coronavirus-Lockerungen in Bremen: Gastronomie startet ab Montag – Besuche in Altenheimen bald möglich

Die Corona-Regeln in Bremen werden gelockert, zumindest teilweise. Spielplätze sind ab 6. Mai wieder nutzbar, die Gastronomie darf ab 18. Mai wieder öffnen. Auch in Sachen Schule und Seniorenheime gibt es Neuigkeiten.

Der Bremer Senat gibt am Dienstag weitere Corona - Lockerungen bekannt

gibt am Dienstag weitere - bekannt Gastronomie und Hotels in Bremen dürfen noch im Mai öffnen

und in dürfen noch im Mai öffnen Bewohner von Altenheimen können demnächst wieder Besuch bekommen





Update, 12. Mai: Der Bremer Senat hat am Dienstag weitere Corona-Lockerungen bekanntgegeben. Demnach dürfen Kitas ab dem 18. Mai weiter geöffnet werden, um mehr als nur eine Notbetreuung zu gewährleisten.

Unter strengen Auflagen dürfen auch Gastronomen, Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze ab dem 18. Mai wieder öffnen.

Zwischen Tischen in Restaurants müssen zwei Meter Platz sein und zwischen den Angestellten und den Gästen müssen eineinhalb Meter Abstand vorhanden sein. Büffets und Selbstbedienung sind nicht erlaubt. Restaurant-Besucher dürfen nicht an der Bar stehen, sondern müssen auf ihren Plätzen sitzen.

Angestellte der Restaurants sollen darauf achten, dass die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Die Gaststätten müssen Kontakt-Listen über die Gäste führen, damit sie diese im Falle einer Infektion erreichen können und die Infektionskette nachvollzogen werden kann.

Corona-Lockerungen in Bremen: Schule startet schrittweise

Außerdem sollen ab 18. Mai Kinder in den Kindergarten gehen können, die eine Sprachförderung benötigen, sowie alle Kinder, die 2021 in die Schule kommen und in einem Brennpunkt-Stadtteil leben. Ab 1. Juni kehren schrittweise die Vorschulkinder zurück – das wären dann insgesamt laut Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) 40 Prozent aller Kita-Kinder. Ab Mitte Juni sollen weitere Kinder kommen, wenn es der Infektionsschutz zulässt.

In die Schulen sollen schrittweise alle Jahrgänge zurückgeholt werden. Ab 25. Mai sollen die Kinder an zwei Tagen Unterricht in der Schule (mindestens acht Stunden) haben, ab Mitte Juni soll die Hälfte aller Schüler in wechselnden Schichten lernen. Homeschooling geht weiter. Weitere Informationen dazu sollen am Montag folgen.

Bewohner von Seniorenheimen sollen spätestens ab 25. Mai wieder Besuch bekommen dürfen. Die Einrichtungen können ihre Hygienekonzepte noch vorlegen und überarbeiten. Sozialsenatorin Anja Stahmann kündigt an, dass Bremen mit Unterstützung des Bundes einen Bonus von 1.500 Euro an Mitarbeiter in der Altenpflege auszahlen will. Auch in der Krankenpflege soll es laut Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard einen Bonus geben.

Corona in Bremen: Veranstaltungen mit mehr 200 Leuten verboten

Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern in Bremen dürfen ab 13. Mai wieder öffnen. Pro Person müssen zehn Quadratmeter Platz eingehalten werden, es gilt nach wie vor Maskenpflicht in den Geschäften.

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 200 Leuten in Bremen bleiben bis Ende August verboten.

Originaltext, 5. Mai: Bremen - Die Friseure haben die Schere seit Montag wieder in der Hand. Spielplätze dürfen in Bremen ab Mittwoch (6. Mai) wieder öffnen. Ebenso der Zoo, Museen, Gedenkstätten, Volkshochschulen, Fahrschulen sowie Kosmetik-Studios und ähnliches, Gottesdienste sind auch wieder möglich – alles unter Corona-Auflagen, versteht sich.

Corona in Bremen: Einzelhandel ab 13. Mai wieder komplett offen

Und der Einzelhandel darf ab 13. Mai unabhängig von der Größe wieder loslegen. Der rot-grüne-rote Senat hat, wie angekündigt, am Dienstag eine entsprechende Verordnung beschlossen. Gedulden muss sich weiter die Gastronomie. Während ein paar Meter weiter, also in Niedersachsen, Restaurants am 11. Mai wieder öffnen dürfen, wird das im Land Bremen wohl vor dem 18. Mai nichts.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) bezeichnete die Öffnung der Spielplätze nach der Senatssitzung als „wichtigen Schritt“. Kinder seien besonders von Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Keine Kita, kein Treffen mit den Freunden, das sei hart. Bovenschulte warnte zugleich davor, dass „jeder Schritt zurück ins normale Leben“ das Infektionsrisiko erhöhe. Die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts besagen allerdings etwas anderes, ist doch die Reproduktionszahl (wie viele Menschen steckt ein Infizierter an) trotz der Lockerungen vor etwa zwei Wochen gesunken.

Corona-Krise in Bremen: Kritik an „Überbietungswettbewerb“

Insgesamt, das machte Bovenschulte deutlich, will sich Bremen hinsichtlich weiterer Lockerungen an die bundesweite Abstimmung halten. Deutlich kritisierte er den „Geschwindigkeits- und Überbietungswettbewerb anderer Länder“. Niedersachsen, mit SPD-Mann Stephan Weil an der Spitze, will er aber nicht gemeint haben, sagte er später. Weil hatte am Vortag etliche Mitstreiter überrascht, indem er einen Zeitplan für weitere Lockerungen vorlegte und die Gastronomie (außer Bars, Kneipen, Discos) unter strengen Auflagen ab 11. Mai wieder öffnen will. Bremer Gastronomen hatten daraufhin gehofft, dass man an der Weser gleich zieht.

Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke), die sich am Abend, wie geplant, zwecks Abstimmung mit den Wirtschaftministern der Länder traf, zeigte sich zwar auch von Weils Vorstoß überrascht und hält seine Pläne für „unausgegoren“, sieht den Zeitplan aber nicht weit auseinander. Sie setzt auf einen einheitlichen Fahrplan für die gesamte Gastronomie, also auch für Kneipen. Vogt strebt den 18. Mai als Stichtag an. In der nächsten Woche soll ein Konzept zu Hygieneschutz, Abstand und Arbeitsschutz vorliegen. Das Beherbergungsgewerbe will Vogt etwa ab Mitte Mai wieder öffnen.

Corona in Bremen: Veranstaltungsgeschäft in massiver Krise

Neben Gastronomie und Tourismusbranche sieht Vogt das Veranstaltungsgeschäft in einer massiven Krise. Abstand zwischen den Plätzen sei schwierig, die Hälfte der Belegung nicht wirtschaftlich. Es sei schwierig, „eine bundesweit einheitliche Lösung aus dem Ärmel zu schütteln“. Erstmal werde Bremen es bei der Absage von großen Veranstaltungen bis Ende August belassen.

Keine Lockerungen des Besuchsverbots wird es zu Mittwoch in Bremer Pflegeheimen geben. Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) kündigte jedoch mit gezielten Maßnahmen zu Abstand und Hygiene Besuchsmöglichkeiten für die kommende Woche an.

„Schritt für Schritt“, so Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke), soll nun der Betrieb abseits von Covid-19 in den Kliniken wieder hochgefahren werden.

Corona in Bremen: Aktuelle Zahlen

Bislang (Stand Freitagabend) sind im Land Bremen 1 153 (+22) bestätigte Corona-Infektionen gemeldet worden (davon 85 in Bremerhaven). 693 (+16) Menschen gelten inzwischen als genesen, 36 sind gestorben. 48 Patienten werden in Kliniken versorgt, fünf beatmet. Mehrere Corona-Fälle gab es im Güterverkehrszentrum und im Diako.

Aufgehoben wurde die Quarantäne über eine Pflegeeinrichtung, in der in den vergangenen Wochen insgesamt 29 Bewohner sowie 22 Beschäftigte positiv getestet worden waren. Das Infektionsgeschehen sei jetzt eingedämmt, mit Folgefällen sei nicht zu rechnen, hieß es aus dem Gesundheitsressort. gn