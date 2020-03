Aus dem Skiurlaub direkt in Quarantäne: Bremen meldet 17 Corona-Neuinfektionen

17 neue Corono-Fälle meldete das Gesundheitsressort am Dienstagabend. Angesichts der bisher vier Erkrankten war das dann auf einen Schlag doch eine hohe Zahl. Allerdings gehören 15 der Infizierten zu einer Bremer Reisegruppe, die gerade aus dem Skiurlaub in Norditalien zurückgekehrt ist. Im Bus saßen nicht nur Bremer, sondern laut Ressortsprecher Lukas Fuhrmann auch Menschen aus dem direkten Umland sowie aus der weiteren Umgebung.

Bremen - Auch die Landkreise Diepholz und Verden meldeten erkrankte Skiurlauber. Ob sie, zumindest teilweise, zu der betroffenen Bremer Reisegruppe gehören, konnte das Gesundheitsressort nicht beantworten.

Neben den 15 erkrankten Skisportlern wurden zwei weitere Corona-Fälle gemeldet. Bei diesen Fällen befinde sich das Gesundheitsamt aktuell in der Recherche der Kontaktpersonen, sagte Fuhrmann. Außerdem erkrankte ein Mensch in Bremerhaven an Covid-19. Damit sind den Angaben zufolge im Land Bremen insgesamt 22 Corona-Fälle bestätigt. Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle liegt bei insgesamt 17, es befinden sich 33 Personen in häuslicher Quarantäne.

Coronavirus in Bremen: Skirulauber in häuslicher Quarantäne

Zurück zu den 15 Bremern, die aus dem Skiurlaub direkt in Quarantäne gefahren sind. Laut Fuhrmann war das Bremer Gesundheitsamt (ebenso wie weitere Gesundheitsämter an den Wohnorten anderer Reisender) frühzeitig informiert. Das heißt: Bereits von Italien aus gab es Kontakt zu den hiesigen Behörden, so dass nach Ankunft sofort Tests durchgeführt wurden, wie es heißt. Alle Konktakte seien ermittelt worden. Den Erkrankten geht es den Angaben nach gut, sie wiesen nur leichte Symptome auf – so wie die ersten vier Bremer Patienten auch. Die vier, alle 15 betroffenen Skiurlauber sowie die beiden weiteren erkrankten Bremer stehen unter häuslicher Isolierung.

Die Lageeinschätzung durch das Gesundheitsamt habe sich durch die neuen bestätigten Fälle nicht geändert, betonte Lukas Fuhrmann am Abend. Es werde weiterhin die Strategie des sogenannten „Containments“ aufrechterhalten. Fuhrmann: „Das bedeutet, dass eine Eindämmung der Infektionszahlen weiterhin möglich ist, da bei allen bestätigten Fällen nachverfolgt werden kann, wo sich die Betroffenen angesteckt haben.“ Auch die Ermittlung der Kontaktpersonen sei möglich.

Dennoch hat der Bremer Senat am Dienstag entschieden, dass sämtliche Events mit mehr als 1000 Menschen zunächst abgesagt werden. Das Verbot bleibt bis einschließlich 26. März bestehen.

Informationen zum Coronavirus erhalten Bremer unter der Rufnummer 115. Außerdem werden fortlaufend Informationen auf der Website des Gesundheitsressorts und der Gesundheitsämter zur Verfügung gestellt, heißt es.

Wer Symptome hat und aus einem Risikogebiet, wie Italien, kommt, soll zunächst den Hausarzt anrufen und nicht direkt Praxis, Klinik oder die neue Corona-Ambulanz am Klinikum Mitte aufsuchen. Weiteres entscheidet der Hausarzt, teilte das Gesundheitsressort mit.