Nix Großes mehr wegen Coronavirus: Bremen verbietet Events mit mehr als 1000 Teilnehmern

Bremen - Fußball ohne Fans, keine Großveranstaltungen mehr: Bremen will den Prozess der Corona-Ausbreitung „verlangsamen“, so Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) am Dienstag. In der Stadt Bremen sollen deshalb Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Besuchern abgesagt werden. Das hat der Senat beschlossen.

Unterdessen werden mehr und mehr öffentliche Termine abgesagt. Das Werder-Spiel gegen Leverkusen am Montag, 16. März, kann nur als Geisterspiel ausgetragen werden – „oder gar nicht“, so Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), der kein Freund von Geisterspielen ist.

Die Corona-Lage sei in Bremen „noch übersichtlich“, sagt Senatorin Bernhard. Diesen „zeitlichen Vorsprung“ wolle man nutzen und dabei die öffentliche Infrastruktur aufrechterhalten. „Wir sind in der Pflicht, alles zu tun, um die Sache zu verlangsamen“, sagt Innensenator Mäurer. Zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur gehöre es, Einrichtungen etwa bei Verdachtsfällen nicht gleich ganz zu schließen: „Ich kann nicht eine ganze Feuerwache nach Hause schicken, sondern nur die, die positiv getestet sind.“

Ordnungsamt Bremen erlässt wegen Coronavirus Allgemeinverfügung

Gar nicht erst kommen sollen Besucher von Großveranstaltungen. Auf Empfehlung des Senats hat das dafür zuständige Bremer Ordnungsamt am Dienstag eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Was gestrichen und abgesagt wird, muss zuweilen Fall für Fall entschieden werden. Amt und Veranstalter müssen sich jeweils austauschen. Denn es muss ja nicht sein, dass ein Saal, in den mehr als 1000 Besucher passen, auch komplett ausverkauft ist. Aber: „Die Veranstalter sind sehr vorsichtig und verantwortungsbewusst“, sagt Senatorin Bernhard. „Es ist eine sehr kooperative Zusammenarbeit. Niemand will sich nachsagen lassen, ein Veranstalter zu sein, der diesen Virus verbreitet hat.“ Und Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern? Sind mehr als 250 Besucher zu erwarten, muss die Veranstaltung beim Ordnungsamt angemeldet werden, sagt Senator Mäurer. Das soll der Übersicht dienen.

Und wenn sich doch jemand nicht an die Allgemeinverfügung hält? „Einen Bußgeldkatalog gibt es noch nicht.“ Denkbar sind auch Zwangsmaßnahmen wie die Auflösung einer Veranstaltung durch die Polizei.

Die Allgemeinverfügung des Bremer Ordnungsamts gilt ab Donnerstag, 12. März. Und von da an 14 Tage lang – bis zum 26. März. Bremens Behörden wollen die weitere Corona-Entwicklung erst einmal abwarten.

+ Traurige Hasen? Was aus der Osterwiese wird, ist noch nicht entschieden. Die Allgemeinverfügung des Bremer Ordnungsamts gilt zunächst einmal vom 12. bis zum 26. März. Ob die Osterwiese ausfällt, dürfte sich in der nächsten Woche entscheiden. © Kuzaj

Und so gibt es jetzt auch noch keine Entscheidung über die Osterwiese – sondern wahrscheinlich erst nächste Woche. Fallen soll die Entscheidung, bevor die Schausteller mit dem Aufbau des Frühlings-Volksfests auf der Bürgerweide beginnen. Eine Absage wäre ein herber Schlag für die gut 200 Schausteller. Die Bremer Osterwiese gilt als Saisonauftakt. Geplant ist das Volksfest bislang für die Zeit vom 3. bis zum 19. April. Üblicherweise hat die Bremer Osterwiese mehr als eine Million Besucher.

Nach der Bremer 1000-Besucher-Regelung muss das Konzert der Band „Annenmaykantereit“ am Donnerstag in der Stadthalle (ÖVB-Arena) abgesagt werden. Gleiches gilt für Helge Schneider am Donnerstag in der Glocke. Auch eine Reitsport-Outlet-Messe in Halle 3 auf der Bürgerweide (13. bis 15. März) fällt unter die Regelung.

Freiwilligenbörse „Aktivoli“ im Rathaus Bremen abgesagt

Die Freiwilligen-Agentur Bremen hat am Dienstag beschlossen, die für Sonntag, 15. März, im Rathaus geplante Freiwilligenbörse „Aktivoli“ abzusagen. In den Vorjahren waren jeweils etwa 2 000 Besucher gekommen, so Lena Blum, Geschäftsführerin der Agentur. Die Messe mit 70 Organisationen und Vereinen könne „voraussichtlich erst wieder 2021 stattfinden“.

Am Dienstag wurde auch die Verleihung des Bremer Studienpreises im Rathaus abgesagt. Die 35. internationale Bremer Baumwollkonferenz mit Teilnehmern aus 40 Ländern ist auf März 2021 verlegt worden.

Rubriklistenbild: © kom