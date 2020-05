Coronavirus in Bremen: Infizierte an Schulen und Kitas - Ausbruch am DHL-Verteilzentrum

Das Coronavirus grassiert im Land Bremen weiterhin. Nun sind Neuinfektionen aus Schulen und Kitas gemeldet worden. Auch ein DHL-Verteilzentrum ist betroffen.

Bremen – An fünf Schulen und drei Kitas in Bremen sind insgesamt acht Corona-Infektionen bestätigt worden. Das sagte Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts, auf Anfrage. In den Schulen seien fünf Kinder positiv getestet worden, in den Kitas ein Kind sowie drei Beschäftigte.

Nach Coronavirus-Ausbruch in Bremen: 104 Personen in Quarantäne

Da es sich alles um Einzelfälle handele und nicht um eine Cluster-Bildung, müssten keine weitreichenden Schließungen vorgenommen werden. Eine Kita bleibt vorsorglich dicht. Allerdings, so Fuhrmann, befinden sich nicht nur die Betroffenen, sondern auch insgesamt 104 Kontaktpersonen in Quarantäne. Es handele sich um 70 Kinder sowie 34 Beschäftigte.

Im Land Bremen gibt es bislang (Stand Montagabend) 1.240 bestätigte Corona-Infektionen. Wer sich über die deutliche Zunahme wundert: 19 sind Neuinfektionen. Weitere 47 sind laut Gesundheitsressort Fälle aus den vergangenen Wochen aus der Erstaufnahme für Asylbewerber, die bekannt, aber noch nicht in die Statistik eingeflossen waren. Da die 47 sowie weitere 37 Menschen wieder als Corona-frei gelten, stieg die Zahl der Genesenen sprunghaft auf 777 an. 37 Menschen starben bisher. Fünf der 51 Patienten in Kliniken müssen beatmet werden.

Coronavirus bricht in Bremer DHL-Verteilzentrum aus

Aus dem DHL-Verteilzentrum im Güterverkehrszentrum wurden 25 positiv getestete Mitarbeiter gemeldet, davon zwei aus dem Umland.