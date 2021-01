Coronakonformer Segen in Bremen

Viele Sternsinger im Bremer Rathaus – dieses Bild wird es in diesem Jahr nicht geben.

Bremen – Die Sternsinger! Es ist so eine schöne Sitte mit den Sternsingern, wenn sie zum Dreikönigstag durch Bremen ziehen und den Segensspruch „Christus mansionem benedicat“ (abgekürzt „C+M+B“, Latein für „Christus segne dieses Haus“) an Hauseingänge schreiben. Und in diesem Jahr?

Menschenansammlungen, Gruppen und fröhliches Gedränge mit Gesang – alles nicht angesagt in diesen Tagen, Corona lässt grüßen. Kurzum: die Pandemiebekämpfung und die mit ihr verbundenen Einschränkungen, sie treffen auch die Bremer Sternsinger. Die kleinen Könige werden nicht in der gewohnten Form durch die Stadt ziehen und Spenden sammeln können.

Doch der Katholische Gemeindeverband hat sich etwas einfallen lassen, um wenigstens für einen kleinen Ausgleich zu sorgen. „Es wird alternative, kontaktlose, digitale Formen geben“, so Bremens Katholiken-Sprecher Dr. Christof Haverkamp. In katholischen Bremer Kirchengemeinden werden in den Gottesdiensten am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. Januar, Aufkleber gesegnet – Aufkleber mit der diesjährigen Formel „20*C+M+B+21“.

Segens-Aufkleber für Bremer Haustüren

Interessierte dürfen die Aufkleber anschließend mitnehmen und an ihrer Haustür anbringen, so Haverkamp. „Mehrere Gemeinden haben zur Aktion kleine Videofilme vorbereitet oder in Arbeit.“ Die Bremer Pfarreien folgen einer Empfehlung des Kindermissionswerks und des Bundes der deutschen katholischen Jugend, um Ansteckungen zu vermeiden.

Sie bitten im Rahmen der Aktion „Kinder helfen Kindern“ gleichwohl um Spenden für Hilfsprojekte – zum Beispiel für Kinder in der Ukraine. „Diese Spenden sind online, bei der Kollekte in den Gottesdiensten am 9. und 10. Januar oder als Überweisung möglich“, heißt es.

Segenspakete im Bremer Nordosten

Die Propsteigemeinde St. Johann im Schnoor hat dafür ein Spendenkonto eingerichtet. Auf der Homepage von St. Katharina im Bremer Nordosten ist über einen Link eine Online-Spende möglich. „Dort erhalten alle, die sich für einen Besuch der Sternsinger angemeldet haben, ein Segenspaket“, so Haverkamp. Inhalt: Segensaufkleber, Flyer mit Informationen über das Beispielprojekt, ein von Kindern gebastelter Stern, Bilder von Sternsingern. Und ein Überweisungsträger.

Die Gemeinde St. Marien im Bremer Westen hat auf ihrer Homepage einen Videogruß, den Sternsinger mit Maske in der Kirche gesungen haben. Auch St. Raphael im Bremer Osten plant einen Videobeitrag. In St. Franziskus im Bremer Süden liegen die Aufkleber bereits ab Mittwoch, 6. Januar, in den Kirchen aus.