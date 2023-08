Corona zurück? Das sagt ein Bremer Virologe dazu

Von: Fabian Raddatz

Corona, ist doch noch ein Thema? Ja, sagt der Bremer Virologe Andreas Dotzauer. Gerade ältere Menschen sollten Auffrischungsimpfungen wahrnehmen.

Bremen – Corona. Von diesem Begriff dürften die meisten Menschen noch immer genug haben, bestimmte die Atemwegserkrankung doch die vergangenen drei Jahre der Menschheitsgeschichte. So war es eine erlösende Nachricht, als der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité, Christian Drosten, die Corona-Pandemie im Winter 2022 für beendet erklärte.

Experten vermuten, dass sich zum Herbst hin wieder mehr Menschen mit Corona infizieren werden. © Christophe Gateau/dpa

Doch auch wenn die Fallzahlen es gerade nicht vermuten lassen würden, so ganz darf Corona nicht abgeschrieben werden, rät der Bremer Virologe Andreas Dotzauer. Im Gespräch mit Buten un Binnen sagte der Experte, dass voraussichtlich mit Herbst-Beginn in wenigen Wochen wieder mehr Menschen an Corona erkranken würden.

Das Virus macht Pause – aber es bleibt.

Gerade ältere Menschen sollten sich eine Auffrischungsimpfung holen, so Dotzauer. Die beiden Impfstoff-Hersteller Biontech und Moderna haben angekündigt, im September ein neues Vakzin ausliefern zu wollen, die vor der neuen Omikron-Variante XBB schützen sollen.

Zwar herrsche derzeit vor allem die Corona-Mutante EG.5 – auch Eris genannt – vor, doch, so Dotzauer zu Buten un Binnen: „Damit wird der Impfstoff zwar nicht passgenau auf die aktuelle Variante abgestimmt sein, aber deutlich besser als ältere.“ Zudem sei die Omikron-Variante EG.5 ein Abkömmling der XBB-Variante.

Corona-Impfungen für Unter-60-Jährige? Bremer Virologe hält das für ratsam

Entgegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfiehlt Virologe Dotzauer auch Menschen unter 60 Jahren eine Auffrischungsimpfung mit den neuen Impfstoffen, da der Impfschutz bei Corona schnell nachlasse. Für Über-80-Jährige sei eine Auffrischungsimpfung hingegen ein „absolutes Muss“.

„Die Statistik zeigt, dass für diese Menschen das Ansteckungsrisiko deutlich größer ist als für jüngere“, so Dotzauer gegenüber Buten un Binnen.

Corona-Comeback im Herbst möglich: Sollten wir wieder Masken tragen?

Für ältere Menschen sei auch das Tragen von Masken ratsam, gerade in Räumen, in den sich viele Menschen aufhalten würden. Weil sie sich dumm vorkommen würden, würden viele davon absehen, eine Maske zu tragen. Er empfiehlt: „Besser ist, wenn man darüber steht.“

Zudem könnten sich Schutzmasken – neben ihrem physischen Nutzen – auch positiv auf die Psyche auswirken und ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Das sei viel wert, so der Experte. Und auch wenn FFP2-Masken weiterhin den besten Schutz böten: „Jede Maske ist besser als keine.“