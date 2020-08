Corona-Zeit zum Lachen

Auch die Kostüme sind beeindruckend: Stefan Monsees (l.) und Tim Reichwein in der Travestie-Komödie „Flying Sisters am Boden“, die jetzt im „Fritz“-Theater zu sehen ist.

Bremen – Endlich! Das Bremer „Fritz“-Theater spielt auch wieder im eigenen Saal am Herdentorsteinweg. Mit der Travestie-Komödie „Flying Sisters am Boden“ hat am Sonnabend ein witziges Stück zur Corona-Zeit Premiere gefeiert. Die beiden Ex-Stewardessen Beate (Stefan Monsees, auch bekannt als Kim Bärly) und Gaby (Tim Reichwein) hocken nach der Pleite ihrer Fluggesellschaft in einer WG aufeinander.

Gleich zu Beginn beweisen Schauspieler Sicherheit in ihren Rollen. Eine Technik-Panne verlangt Improvisation. Gabys Mikro funktioniert nicht. Frisch aus ihren Träumen gerissen, muss sie erleben, wie Besuch hinter ihrem Rücken herumspielt, erst Theaterbetreiber Christopher Kotoucek und dann ein Techniker. Das Problem liegt aber wohl eher beim Mischpult.

Beate hat eine ganze Reihe munterer, zum Teil zweideutiger Kommentare parat, darunter: „Ich finde es immer problematisch, wenn ein Techniker einen Kurzen hat.“ Angesichts des Männerbesuchs stellt sie aber auch fest, wieder einmal die falsche Rolle zu haben. Das Publikum lacht, applaudiert und ist nun richtig warm.

Dialoge im Bremer „Fritz“-Theater: Mal zweideutig, mal frech

Auch im Stück sind die Zungen locker. Die Frauen hauen sich derbe Bemerkungen um die Ohren. Während Beate zum Frühstück nochmal die alte Stewardessengarderobe trägt, sagt Gaby: „Es ist schon schlimm genug, dass unsere Airline pleite ist. Da will ich nicht, dass Dein dicker Bauch mir die Knöpfe entgegenschießt.“

Beim gemeinsamen Frühstück wird auf ein Bremer Original zurückgegriffen: „Beate, das Ei ist hart.“ Gabys Tonfall lässt das schon erahnen, wohin die Reise geht – und das Kichern im Publikum zeigt: Das wird erkannt. Die Debatte um das Viereinhalb-Minuten-Ei, entlehnt von Loriot, entbrennt.

Die Ex-Stewardessen lästern auch gemeinsam, etwa über Phänomene in der Pandemie: „Am Anfang haben wir uns gefragt, ob genug Intensivbetten zur Verfügung stehen. Heute muss man sich die Frage stellen, haben wir genug Gummizellen für die Fachleute von der Youtube-Academy“, sagt Beate.

Eigentlich mögen sich die beiden und wollen gemeinsam einen Schönheitssalon eröffnen – und in diesem auch abends auftreten. Sie versuchen sich schon mal an einer Streaming-Show. Beate erinnert vor der Laptop-Kamera daran, dass nicht alle TV-Moderatoren HD-ready sind. „Einige sehen aus wie ein frisch geharktes Kiesbett“. Eine gute Einleitung für den Song „Schönheitschirurgie“, bekannt unter anderem von der Band „Norbert und die Feiglinge“. Der Abend ist angereichert mit Tanz und Hits von Trude Herr, Udo Jürgens und auch Donna Summer.

Freude an Pop-Hits und Kostümen

Monsees und Reichwein beherrschen die Kunst der Travestie hervorragend. Beide verkörpern ihre Rollen so gut, dass man im Laufe des Stücks fast vergisst, dass es sich um Männer handelt. Monsees verleiht Beate reife Weiblichkeit. Reichwein zeigt eine Gaby, die jünger und von Übermut geprägt ist. Zu beiden passt der derbe Humor. Oft wechseln sie ihre Kostüme, die sie geschickt in Szene setzen.

So erscheint Gaby mit pinkfarbener Federboa. Unter ihrem Arm hängen grüne Flügel. „Ein Schmetterling“, flüstert eine Frau im Publikum. Erst zart, dann mit voller Kraft entfaltet dieser Schmetterling „I am What I am“ von Gloria Gaynor. Ein mächtiger Applaus folgt. Am Ende des lustigen Abends steht das Publikum auf. Gaby Stratmeyer (44) aus Brinkum sagt über die Schauspieler: „Besser geht es nicht.“ Sie lobt auch die Einhaltung der Sicherheitsregeln im Theater. An wichtigen Stellen stehen Acrylglasscheiben. Pfeile zeigen den Weg. Wirtschaftlicher Erfolg des Pandemiebetriebs mit halber Platzzahl ist aber nicht möglich: „Wir müssen bis Dezember gut besucht sein und viel Umsatz in der Gastronomie haben, damit das Minus geringer ist, als wenn wir nicht spielen würden“, so Kotoucek.

Die nächsten Termine:

„Flying Sisters am Boden“ ist am 21. und 22. August sowie am 3. Oktober jeweils um 20 Uhr im „Fritz“-Theater zu sehen. Eintritt: 28 Euro. Am 27. August um 19.30 Uhr sowie am 28. und 29 August um 20 Uhr läuft „Sisters in Trouble“. Eintritt: 31 bis 33 Euro. Adresse: Herdentorsteinweg 39. Das „Fritz“-Stück „Camping“ läuft zunächst außer Haus im Metropol-Theater (Richtweg 7). Nächste Vorstellungen: 19., 20. und 21. August um 19.30 Uhr. Eintritt: ab 31 Euro. Im September wechselt das Stück ins „Fritz“-Theater.