Zeitspiele über der Gartenhecke

Corona-Tagebuch

+ © pixabay Eine Hecke ist ein guter Abstandshalter. © pixabay

Der Kleingarten. Ein wunderbarer Fluchtpunkt in Corona-Zeiten. Gartenarbeiten, Bastelarbeiten, die bei einem schludrigen Handwerker wie dem Verfasser dieser Zeilen längern dauern. Schön. Auch das Fluchen bleibt erlaubt. Schon werden Erinnerungen wach. Ans Weserstadion. An Jürgen, Jonny und Uwe aus der Reihe über uns. „Hinsetzen“. „Tschuldigung“. Schön war die Zeit, grausam fast alle Spiele in dieser Saison.