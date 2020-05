Präsenz ist gefragt

Unser Sohn hat heute Präsenzbeschulung. Vor wenigen Monaten noch wäre einem dieser Satz merkwürdig vorgekommen, absurd, geradezu unsinnig. Denn in der Schule muss man doch präsent sein, sonst hat die Sache wenig Sinn. Aber Corona hat alles verändert, wie wir in der jüngsten Zeit gelernt haben. Und so gibt es Schule nun auch, wenn das Kind gar nicht dort, sondern zu Hause präsent ist - Von Thomas Kuzaj. Stichwort „Homeschooling“, noch so ein Begriff der neuen Zeit.

Aber wir kommen vom Thema ab, der Junge hat ja Präsenzbeschulung, sprich: Präsenz in der Schule ist gefordert. In der halben Grundschulklasse, aber mit ganzen Schülern. Die Präsenzbeschulung, sie stellt auch Eltern vor ganz neue Herausforderungen – besonders, wenn mehrere Kinder im Haushalt leben. Jedes Kind ist anders, jede Schule aber auch. Und vor allem jeder Stundenplan.

Da müssen die Eltern schon geistig sehr präsent sein, um den Überblick darüber zu halten, welches Kind wann und wo mal Präsenz zeigen muss – an welchem Ort, an welchem Tag, zu welcher Zeit. Um 8 Uhr fängt die Schule an? Ha, so einfach ist das nicht! An einem Tag durchaus, am anderen Präsenztag aber beginnt die Schule erst um 12.40 Uhr, wenn anständige Leute zu Mittag essen.

Doch dieses starre Denken, das war vor Corona, da sind wir längst drüber weg. Und wir sind auch sicher: Am Tag, an dem wir den neuen Rhythmus endlich in- und auswendig drauf haben, da wird der Stundenplan geändert. Da kann man sich schon mal drauf einstellen. Und dann beginnt der ganze Koordinationsspaß von vorn. Nicht ohne Grund ist ja so oft vom lebenslangen Lernen die Rede. Dieser Begriff gewinnt gerade in der Corona-Zeit eine besondere Präsenz.