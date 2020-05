Euphorie und Ekstase

CORONA-TAGEBUCH

Ein freundliches Lächeln hier, ein durchaus anerkennendes Nicken dort. Zustimmung allerorten. Fast schon unangenehm, diese vielen begeisterten Blicke - Von Thomas Kuzaj. nur um Haaresbreite von um sich greifender Ekstase entfernt. Aber eben: Hochstimmung, wohin man blickt. Sie passt sehr gut zu dieser neuen und vollkommen unbeschwerten Leichtigkeit. Selbst die Sonne strahlt etwas heller als sonst, all die Vöglein in den Bäumen singen und zwitschern noch frühlingshaft-fröhlicher. Der Effekt ist wirklich erstaunlich! Und auch an euphorischen Kommentaren mangelt es nicht. So viel Zuspruch gab es selten: „Donnerwetter! Viel besser! Viel, viel besser als vorher!“ Also, wenn jemand vielleicht ein Foto machen möchte – sehr gerne, das lässt sich einrichten, das kriegen wir hin. Ohne Haarspaltereien.