Fast wie früher

CORONA-TAGEBUCH

Nanu - Von Thomas Kuzaj. was war das denn? Was ist da eben am frühen Morgen in leichter Eile an mir vorbeigerauscht? Es wirkte ungewohnt, ein bisschen unwirklich sogar. Es war ein Anblick, der einem nicht vertraut ist – oder jedenfalls: nicht mehr. Und der einen aus eben diesem Grund so irritiert, dass man sich die Augen reiben möchte. Wenn das denn noch erlaubt wäre, aber man soll sich ja nicht ins Gesicht fassen – selbst in Augenblicken allergrößten Erstaunens nicht. Aber habe ich das eben wirklich gesehen, ist es tatsächlich wahr? Doch, kein Zweifel. Es war alles dabei, was dazugehört. Das Rad und der Helm. Die helle, gut sichtbare Kleidung und die Tasche. Ja, vor allem die Tasche ist wichtig. Es stimmt. Es war kein Traum, es war keine Erscheinung oder so etwas. Ich habe wirklich ein Schulkind gesehen! Es war wie früher. . .