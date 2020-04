Geburtstagsfeier mit Schichtwechseln

Der 30. Geburtstag: Etappe vier, zwei Gäste auf der Treppe und in der linken Balkonecke, ein Geburtstagskind in der rechten Balkonecke.

Bremen – Doppel 30: Jan und Karla wollen groß feiern. Die Geburtstagsparty wird geplant. Im XL-Format. Die Location ist angemietet, die Gäste sind eingeladen. Um die 120. Zusagen über Zusagen landen im Whats-App-Ordner und sogar noch im Briefkasten. Doch Corona zerstört die Pläne. Alle Feiern im XL- oder XXL-Format sind gestrichen.

Doch der 30. Geburtstag fällt nunmal auf einen bestimmten Tag. Auch in Corona-Zeiten. Wohl dem, der gute und dazu pfiffige und kreative Freunde hat. Jan nullt gut einen Monat vor Karla. Was wird?

Die Feier steigt zu Hause. Geht derzeit kaum anders. Und viele Gäste gleichzeitig, passt auch nicht. Aber feiern geht. Der Balkon wird geschmückt. Mit Luftballon-30. Und mit Happy-Birthday-Girlande. Die Freunde organisieren den Ablaufplan. Im Halbstundentakt rücken die Gratulanten an. Und auch die Abstandsregeln werden brav eingehalten. Geburtstagskind Jan wird in der einen Balkonecke geparkt. Die Gäste prosten ihm vom Platz gegenüber und von der Straße aus zu. Umarmungen bleiben aus. Gegen 14 Uhr geht es los. Philipp, Harry, Helmut, Hiltrud, Malte, Julian, Isabella, Sybille, Jörg, Sören, Stefan, Michel, Hanna, Rune, Ingrid, Volker, Finnja und so weiter. Alles wunderbar getaktet. 20 Gäste sind es bis zum Abend.

Alles läuft. Läuft gut. Das Bier. Und nachher das so weiter in kleineren Gläsern und größeren Flaschen. Jan schlägt sich tapfer. Ziemlich lange. Doch die letzten Gäste registriert er dann nur noch rudimentär. Vor allem die Geschenke, die sie anschleppen. Auspacken geht zumindest noch. Und Bier ist ja für die Gäste auch noch da. Und Jägermeister. Und Lillet.

Doch das Geburtstagskind ist ja fit und durchtrainiert. Eine Pizza. Mit ganz scharfer Salami. Und eine Stunde lang nur Wasser. Schon klart der Junge wieder auf. Gute Gene eben. Sagen sehr gut informierte Quellen. Prost! JÖRG ESSER