CORONA-TAGEBUCH

Fünf Seiten umfasst er, der „Musterhygieneplan Corona für Schulen“. Nichts wird mehr sein wie früher. Das neue Hauptfach heißt (jahrgangsübergreifend) „Händewaschen“. Unterrichtet wird es - Von Thomas Kuzaj. Zitat – „insbesondere nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang“. Vor dem Toilettenbesuch also nicht. Apropos: „Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen.“ Das war vor Corona wohl anders. Damit sich nicht zu viele Schüler zugleich auf den nun so sauberen Toiletten aufhalten, „muss zumindest in den Pausen durch eine Lehrkraft eine Eingangskontrolle durchgeführt werden“. Lehrer als Türsteher – eben: nichts wird mehr so sein wie früher.