Ein unverhoffter Hauch von Eleganz

Corona-Tagebuch

+ Ein Hauch von Eleganz in Corona-Zeiten: Toilettenpapier aus Italien, gekauft in Bremen. Foto: MORI KUZAJ

Die italienische Lebensart pflegen wir jetzt auch im sanitären Bereich. Diese Veränderung, dieser Zugewinn an Lifestyle und Weltläufigkeit kam ganz unverhofft. Und zudem an einem durch und durch profanen Ort - Von Thomas Kuzaj. im Supermarkt. In einem Regal, das wochenlang mit einer geradezu demonstrativen Leere die Auswirkungen unterbrochener Lieferketten eindrucksvoll vor Augen geführt hatte, da lag nun etwas. Da lag Toilettenpapier!