Hack ohne Stammtisch

Bremen – Es ist Dienstag. Der erste Dienstag im Monat. 19.30 Uhr. Stammtisch-Zeit. Seit mehr als 20 Jahren trifft sich der Hackepeter-Stammtisch zu jenem Zeitpunkt in irgendeiner Kneipe, einem Gasthof oder Restaurant in Bremen und „umzu“. Bislang pausenlos. Ohne Ausfall. Doch das verdammte Corona-Virus zwingt auch die Rohfleischrunde zur Pause.

Mehr als 20 Jahre Stammtisch, das waren umgerechnet bestimmt so mehr als 200 Besuche in Lokalitäten vom Hastedter Weserwehr bis nach Grasberg, Worpswede, Achim und bis nach Buchholz in der Nordheide.

Graues Hack, verschimmeltes Brot, Raider statt Twix, schales Bier, Vollei statt Hühnerei, fette Kuhmilch statt koffeinhaltiger Brause für die Cola-Fraktion, Schön war die Zeit.

Bis ins Fernsehen hat es die Männerrunde geschafft. Bremen ist ja ein Dorf. Radio Bremens Regionalmagazin „buten un binnen“ schickte den Hackepeter-Liebhabern eine Ernährungsberaterin an den Tisch im damaligen „Landhaus Timmersloh“. Politisch und ernährungspolitisch korrekt, zumindest vor der Kamera. In der Drehpause griff die gute Frau zu – zum Rohfleisch mit einer ordentlichen Portion Zwiebeln. Geht doch.

Zurück ins surreale Jetzt: Online-Videokonferenz statt Stammtisch. Die Idee ist schnell geboren. Umgesetzt wird sie nicht. Na ja. Drei von zwölf Stammmitgliedern senden pünktlich und sogar überpünktlich Bilder vom Abendbrottisch in die Whats-App-Gruppe, einer verspätet am nächsten Morgen vom „Resteessen“ am Frühstückstisch. Hack mit Spiegelei. Oder ohne. Mit Bier. Oder ohne.

Drei weitere senden Lebenszeichen. Einer hat Spätschicht. Aus dem Teufelsmoor trifft eine ehrliche Botschaft ein: „Oh, Mist, ich war nicht mehr beim Schlachter!“ Shit happens. Durchhalten! JÖRG ESSER