Spontaner Zugriff und ein Hauptgewinn

CORONA-TAGEBUCH

Alles ist anders. Auch der Trip in den Supermarkt. Einkaufszettel machen kaum Sinn. Es ist ja eh nicht alles vorrätig. Mehl, Konserven und vor allem Klopapier sind eine begehrte Mangelware. Die Doppelpackung Klopapier mit Ostermotiven (20 Rollen) gilt als absoluter Hauptgewinn. Konditoren zelebrieren Klopapier-Kuchen. Und in den sozialen Medien kursieren unzählige Klopapier-Witze und Filmchen von Klopapier-Bombern (in Anlehnung an die legendären Rosinenbomber). So weit, so sauber.