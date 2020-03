Reisewelle: Bremer fahren ins Umland

CORONA-TAGEBUCH

Mallorca, Mailand, Malediven. Das war einmal. Jetzt heißt es: Bassum, Syke, Twistringen. In der Corona-Krise entdecken die Bremer eine ganz neue Welt: das Umland. Die Eingeborenen dort - Von Thomas Kuzaj. Verzeihung: die Umlandbewohner – berichten von in großer Zahl auftretenden parkenden Autos an Wäldern und Wiesen. Und alle mit Bremer Kennzeichen! Nie wirkte das Wort „Naherholung“ so wahr wie jetzt; jedenfalls aus Bremer Sicht. Doch lässt sich in den überfüllten Wäldern des Bremer Umlands noch der gebotene Mindestabstand einhalten? Das scheint sie kaum zu kümmern, die ins Grüne pendelnden Stadtbewohner.