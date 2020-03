Was ziehe ich bloß an?

Die Arbeit im Homeoffice wirft ungeahnte Fragen auf. Ich bewege mich zwischen Küche und Kindern im „Homeschooling“, zwischen Geschirrspüler und Waschmaschine. Aber ich bin dennoch nicht zu Hause, also: körperlich schon. Aber mit den Gedanken eben im Homeoffice, sprich: im Büro.

Was zieht man da an? Was im Büro getragen wird, ist eigentlich ganz klar; und die Kollegen haben sich auch noch nie beschwert. Aber zu Hause? Da geht es ja zuweilen etwas legerer zu. Wenn ich also aus der Dusche ins Homeoffice komme, darf ich dann den Bademantel anbehalten? Nun, man ist nicht Udo Jürgens, der im Bademantel auf die Bühne kam. Aber immer erst am Ende, gleichsam zu Feierabend.

Also doch lieber Sakko und das gute Hemd von Weihnachten? Mitten in diese Überlegungen platzt eine Bemerkung: „Deine Haare!“ Tja, da lässt sich derzeit nun wirklich nichts machen. Die Friseure haben ja geschlossen.