„Capital Bo“ rappt im Radio

Das steht man am frühen Morgen in der Küche, trinkt den ersten Schluck Kaffee und im Radio ist plötzlich eine bekannte Stimme zu hören. Nein, nicht Helene Fischer. Und auch nicht „Capital Bra“. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) spricht!

Das Thema: Corona, was auch sonst in diesen Tagen. Aber irgendetwas ist anders am Bürgermeister. Ist es der Ernst der Lage, der dem Präsidenten des Senats einen nachdenklicheren Klang verleiht? Nein, Bovenschulte klingt so ernst und sachlich wie immer.

Es ist. . . ja, das ist es! Die Leute von „Bremen Vier“ haben Musik unter Bovenschultes Worte gelegt. Ganz leise nur, aber eben doch spürbar. Ein sanfter Beat, ein paar virenfreie Akkorde.

Als wäre Bovenschulte ein Rapper. Nun, an den Reimen muss er vielleicht noch ein bisschen feilen, aber ansonsten gilt: „Capital Bra“ kann einpacken. Jetzt kommt „Capital Bo“!