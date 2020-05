Corona-Regeln in Bremen werden gelockert: Spielplätze öffnen, Restaurants weiter zu

Die Corona-Regeln in Bremen werden gelockert, zumindest teilweise. Spielplätze sind ab 6. Mai wieder nutzbar, die Gastronomie muss sich noch gedulden.

Bremen - Die Friseure haben die Schere seit Montag wieder in der Hand. Spielplätze dürfen in Bremen ab Mittwoch (6. Mai) wieder öffnen. Ebenso der Zoo, Museen, Gedenkstätten, Volkshochschulen, Fahrschulen sowie Kosmetik-Studios und ähnliches, Gottesdienste sind auch wieder möglich – alles unter Corona-Auflagen, versteht sich.

Corona in Bremen: Einzelhandel ab 13. Mai wieder komplett offen

Und der Einzelhandel darf ab 13. Mai unabhängig von der Größe wieder loslegen. Der rot-grüne-rote Senat hat, wie angekündigt, am Dienstag eine entsprechende Verordnung beschlossen. Gedulden muss sich weiter die Gastronomie. Während ein paar Meter weiter, also in Niedersachsen, Restaurants am 11. Mai wieder öffnen dürfen, wird das im Land Bremen wohl vor dem 18. Mai nichts.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) bezeichnete die Öffnung der Spielplätze nach der Senatssitzung als „wichtigen Schritt“. Kinder seien besonders von Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Keine Kita, kein Treffen mit den Frenden, das sei hart. Bovenschulte warnte zugleich davor, dass „jeder Schritt zurück ins normale Leben“ das Infektionsrisiko erhöhe. Die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts besagen allerdings etwas anderes, ist doch die Reproduktionszahl (wie viele Menschen steckt ein Infizierter an) trotz der Lockerungen vor etwa zwei Wochen gesunken.

Corona-Krise in Bremen: Kritik an „Überbietungswettbewerb“

Insgesamt, das machte Bovenschulte deutlich, will sich Bremen hinsichtlich weiterer Lockerungen an die bundesweite Abstimmung halten. Deutlich kritisierte er den „Geschwindigkeits- und Überbietungswettbewerb anderer Länder“. Niedersachsen, mit SPD-Mann Stephan Weil an der Spitze, will er aber nicht gemeint haben, sagte er später. Weil hatte am Vortag etliche Mitstreiter überrascht, indem er einen Zeitplan für weitere Lockerungen vorlegte und die Gastronomie (außer Bars, Kneipen, Discos) unter strengen Auflagen ab 11. Mai wieder öffnen will. Bremer Gastronomen hatten daraufhin gehofft, dass man an der Weser gleich zieht.

Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke), die sich am Abend, wie geplant, zwecks Abstimmung mit den Wirtschaftministern der Länder traf, zeigte sich zwar auch von Weils Vorstoß überrascht und hält seine Pläne für „unausgegoren“, sieht den Zeitplan aber nicht weit auseinander. Sie setzt auf einen einheitlichen Fahrplan für die gesamte Gastronomie, also auch für Kneipen. Vogt strebt den 18. Mai als Stichtag an. In der nächsten Woche soll ein Konzept zu Hygieneschutz, Abstand und Arbeitsschutz vorliegen. Das Beherbergungsgewerbe will Vogt etwa ab Mitte Mai wieder öffnen.

Corona in Bremen: Veranstaltungsgeschäft in massiver Krise

Neben Gastronomie und Tourismusbranche sieht Vogt das Veranstaltungsgeschäft in einer massiven Krise. Abstand zwischen den Plätzen sei schwierig, die Hälfte der Belegung nicht wirtschaftlich. Es sei schwierig, „eine bundesweit einheitliche Lösung aus dem Ärmel zu schütteln“. Erstmal werde Bremen es bei der Absage von großen Veranstaltungen bis Ende August belassen.

Keine Lockerungen des Besuchsverbots wird es zu Mittwoch in Bremer Pflegeheimen geben. Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) kündigte jedoch mit gezielten Maßnahmen zu Abstand und Hygiene Besuchsmöglichkeiten für die kommende Woche an.

„Schritt für Schritt“, so Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke), soll nun der Betrieb abseits von Covid-19 in den Kliniken wieder hochgefahren werden.

Corona in Bremen: Aktuelle Zahlen

Im Land Bremen sind bislang 917 Corona-Infizierte (+23) bestätigt (davon 63 in Bremerhaven). 514 Menschen (+14) gelten als genesen, 32 sind gestorben. In Kliniken müssen sieben von 52 Patienten beatmet werden.