27 neue Infizierte bestätigte - fast alle davon in Bremerhaven

Das öffentliche Leben liegt in Corona-Zeiten brach – wie hier auf einem Spielplatz am Neuen Hafen in Bremerhaven.

Bremen - Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land Bremen ist am Dienstag um 27 auf 422 angestiegen (davon 26 in Bremerhaven), nachdem es tags zuvor lediglich zwei neue Infizierte gegeben hatte. Ein 93 Jahre alter Mann ist das zehnte Covid-19-Todesopfer in Bremen, die meisten waren Heimbewohner. Insgesamt müssen im Land Bremen aktuell 25 Patienten stationär behandelt werden, zwölf davon auf Intensivstationen. 181 Menschen (+20) gelten als genesen.

Zwei der Neu-Infektionen sind auf Asylbewerber zurückzuführen. Nach Angaben des Sozialressorts waren die beiden Brüder am Sonntag in der Erstaufnahme in Vegesack eingetroffen und routinemäßig auf Covid-19 getestet worden. Das Ergebnis: Beide waren Corona-infiziert. Laut Ressort wurden sie nach dem Befund in einer separaten Einrichtung in Quarantäne genommen. Die übrigen Bewohner des Flurs für neue Asylsuchende wurden als Kontaktpersonen ebenfalls für 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt, hieß es.

Wie berichtet, war bereits vor einer Woche eine neu angekommene Asylbewerberin positiv getestet und isoliert worden. Für neue Asylsuchende steht laut Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) „nach wie vor ein eigener Flur zur Verfügung“. Stahmann: „Dort bleiben sie, bis das Testergebnis vorliegt.“ Bei einem positiven Befund werde generell der ganze Flur vorsorglich unter Quarantäne gestellt, die Infizierten in einer anderen Einrichtung separiert. Sobald ab Karfreitag die bundesweite Regelung zur 14-tägigen Quarantäne für alle aus dem Ausland eingereisten Personen in Kraft tritt, soll sie auch in der Erstaufnahme umgesetzt werden, betonte Stahmann.

Ihre Behörde ist derweil weiter bemüht, die Auslastung in Vegesack während der Corona-Krise abzusenken. Die Einrichtung verfügt laut Stahmann über 750 Plätze. Zu Beginn der Pandemie seien davon 600 belegt gewesen, jetzt noch 450. Weitere Umzüge für bis zu 100 Menschen sollen folgen. Eine von manchen Initiativen geforderte Schließung der Erstaufnahme (von anderen gab es Zustimmung für die Ressort-Maßnahmen) wies die Senatorin kategorisch zurück: „Es macht keinen Sinn, rund 200 Räume leer stehen und eine hervorragende medizinisch und sozialpädagogische Infrastruktur ungenutzt zu lassen.“ Bundesrechtlich sei Bremen zum Betrieb der Landeserstaufnahme verpflichtet.

Einem Asylsuchenden hat die Sozialbehörde für die Erstaufnahme Hausverbot erteilt. Er soll mehrfach Fehlalarme der Brandmeldeanlage ausgelöst haben, hieß es.