Corona: Polizei beendet Gartenparty in Bremen mit 37 Personen

Bremen – Die Bremer Polizei ist am Osterwochenende zu etwa 200 Einsätzen gerufen worden und ahndete dabei knapp 60 Ordnungswidrigkeiten. Das berichtete eine Sprecherin am Ostermontag. „Es waren Fälle wie die Nichteinhaltung des Mindestabstandes im öffentlichen Raum – aber auch private Feiern in Wohnungen und Gartenpartys“, hieß es.

Gleich 37 Personen auf einmal zählten die Beamten am Ostersonntag bei einer Familienfeier auf einer Kleingartenparzelle in Gröpelingen. „Die Anwesenden zeigten sich gegenüber den Einsatzkräften zunächst uneinsichtig“, so die Sprecherin. „Es wurde gelacht und geäußert, dass weiterhin gegrillt werden soll.“ Daraus wurde aber nichts. Die Polizei sprach Platzverweise aus und schrieb Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

In der Nacht zu Ostersonntag wurden die Einsatzkräfte nach Schwachhausen gerufen, wo Partylärm aus einer Wohnung drang. Im Hausflur trafen die Beamten auf mehrere Partygäste. Sie seien „nicht kooperativ“ gewesen. Am Ende standen acht Anzeigen in der Bilanz.

In Walle war am Abend des Ostersonntags vor einem Mehrfamilienhaus eine Sitzgruppe mit sechs Stühlen aufgebaut. „Der Mindestabstand war dabei nicht gewährleistet“, so die Sprecherin. Als die Polizei kam, seien drei Menschen schnell ins Haus gelaufen. Die übrigen Personen beschimpften die Beamten. Die Polizei löste die Runde auf. Nachts gegen drei Uhr mussten die Beamten wiederkommen – Körperverletzung. Ein 34-Jähriger beschuldigte einen Nachbarn (22), für den Polizeieinsatz am Abend verantwortlich zu sein, und griff ihn an. Nun wird gegen den 34-Jährigen ermittelt, so die Sprecherin weiter.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist derweil im Land Bremen auf 489 gestiegen, teilte das Gesundheitsressort am Montag mit. 240 Menschen sind genesen; mittlerweile sind 20 (+5) gestorben. kuz

