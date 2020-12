Inzidenzwert in Bremen steigt leicht

Adventliche Atmosphäre: Künstler tauchen noch bis 27. Dezember die Fassaden von Rathaus (r.) und Schütting in festliches Licht. Und am Montag gab es vom Ordnungsamt grünes Licht für rund 20 Marktbuden.

Um die Corona-Impfung so schnell wie möglich durchzuführen, plant die Gesundheitsbehörde eine Zusammenarbeit mit Bremer Unternehmen. Heute will sich der Senat mit dem Projekt befassen.

Zwei neue Corona-Todesfälle.

Bildungsbehörde organisiert Reihentests.

Ordnungsamt lässt 17 Marktbuden zu.

Es geht um den Aufbau und die Organisation weiterer stationärer Impfmöglichkeiten, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Ein Bündnis von Bremer Firmen mit dem Unternehmer Kurt Zech an der Spitze hat ein Konzept entwickelt, um die Zahl der geplanten Impfungen deutlich zu erhöhen. Sie bieten der Gesundheitsbehörde Personal und eine Software für die Terminvergabe an, um so mindestens 15 000 Impfungen täglich zu realisieren, bisher sind rund 1 500 geplant.

Derweil hat das Gesundheitsamt am Montag für das Land Bremen 34 Neuinfektion mit dem Corona-Virus gemeldet, 30 in der Stadt Bremen, vier in Bremerhaven. Zwei weitere Personen sind an oder mit Corona gestorben, in jeder der beiden Städte einer. Die Zahl der Todesopfer im Land seit Beginn der Pandemie ist damit auf 139 angewachsen.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle stieg auf 10 870. 264 weitere Personen wurden am Montag als genesen gemeldet, damit stieg deren Zahl auf 9 200. 1 531 Bremer und Bremerhavener gelten derzeit als aktiv infiziert. Die Inzidenzwerte liegen in der Stadt Bremen bei 117,5 und in Bremerhaven bei 84,1. Im Land Bremen müssen aktuell 174 Personen stationär versorgt werden, davon 30 auf Intensivstationen. 20 der intensivmedizinisch behandelten Personen werden beatmet.

Positivquote: 0,88 Prozent

Bei stichprobenartigen Corona-Reihentests in Bremen sind zwölf Schüler positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden 1 359 Proben an vier Schulen genommen – und zwar an der Grundschule Humannstraße (Gröpelingen), der Grundschule Andernacher Straße (Tenever), der Oberschule Schaumburger Straße (Östliche Vorstadt) sowie dem Gymnasium Vegesack, sagte eine Sprecherin der Bildungsbehörde. Aus diesen Zahlen ergebe sich eine Positivquote von 0,88 Prozent.

Die PCR-Tests hatte die Bildungsbehörde in Auftrag gegeben, um einen besseren Überblick über das Infektionsgeschehen an den Schulen zu bekommen. Neben den Reihentests können sich Schüler seit 1. Dezember freiwillig Schnelltests unterziehen. Diese sind Bestandteil der „Fünf-Tage-Regel“. Das heißt, Schülern der Kontaktgruppe I können die Quarantäne durch einen negativen Schnelltest auf eine Dauer von fünf Tage verkürzen. Täglich seien bis zu 500 Schnelltestungen möglich. In der vergangenen Woche haben 320 Schüler den Test genutzt.

Ein Hauch von Weihnachtsmarkt

Einen Hauch von Weihnachtsmarkt wird es in Bremen geben. Das Ordnungsamt hat am Montag grünes Licht für 17 Marktbuden gegeben. An der Südseite des Bahnhofs, auf dem Marktplatz, am Liebfrauenkirchhof und auf dem Domshof wollen die Schausteller, wie berichtet, Kunsthandwerk, gebrannte Mandeln und Kartoffelpuffer verkaufen. Glühwein soll es keinen geben. „Wir beginnen heute noch mit dem Aufbau und am Donnerstag könnte es dann losgehen“, sagte Rudolf Robrahn, Der Vorsitzende des Schaustellerverbandes des Landes Bremen. Die Buden dürfen bis zum 23. Dezember stehen bleiben.