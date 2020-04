Viele Geschäfte öffnen wieder: Ein Hauch von Leben

Kunden per Papiertüten gezählt

+ © Esser Ein kleines Stück Normalität: Erste Kunden kehren in die Innenstadt zurück. © Esser

Bremen - Es sind wieder Menschen in der Stadt. Pärchen, junge Frauen, nicht mehr ganz so junge Frauen, oft mit einem Mann im Schlepptau. Viele tragen Masken, „Alltagsschutz für Mund und Nase“. In Standard-Hellgrün. Oder auch modisch gewagt. Es kommen Leute, die offensichtlich durch die City bummeln und womöglich shoppen wollen. Das Tragen eines Nase-Mund-Schutzes wird „dringend empfohlen“, sagt Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Innensenators. „Das ist ein Schutz für die anderen Menschen.“