Corona: Demo für Grundrechte in Bremen

Etwa 300 Teilnehmer

Auch in Bremen sind am Wochenende Menschen zusammengekommen, um in der Corona-Krise für ihre Grundrechte zu demonstrieren. Nach Polizeiangaben trafen sich am Sonnabendnachmittag etwa 300 Teilnehmer auf der Bürgerweide. Es kam zu einer Gegendemo. Insgesamt meldete die Polizei eine Bedrohung und eine Körperverletzung.