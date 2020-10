Bremen und die Maskenpflicht: Ordnungshüter ziehen positive Bilanz

Ausnahmefälle gibt es immer, doch insgesamt sind Polizei und Ordnungsdienst mit der Einhaltung der Maskenpflicht in der Stadt Bremen zufrieden.

Bremen – Es ist viel los auf dem Findorffmarkt, aber es ist gemütlich. Die Leute gehen von Stand zu Stand und sie tragen Atemschutzmasken. Kim Jana Willner, Angestellte im Polizeidienst und im Ordnungsdienst eingesetzt, die mit zwei Kollegen auf Streife über den Markt geht, sagt, der Einsatz hier sei angenehm. Ordnungsamt und Polizei ziehen eine recht positive Bilanz zur Maskenpflicht. Diese werde meist eingehalten.

Die Streife hält an. Ein älterer Herr hat keine Maske auf. Er behauptet, von der Maskenpflicht befreit zu sein. Er zeigt einen Schwerbehindertenausweis vor. Die Meinung der Kontrollkräfte: Der Ausweis reicht nicht, denn er sage nichts aus über die Art der Einschränkung. Der Mann sieht das anders und behauptet, dass durch ein Dokument belegen zu können. Er setzt aber schließlich eine Maske auf. Auf Nachfrage zur Rechtslage heißt es im Innenressort: „Darüber befinden wir uns zur Klärung aktuell mit den zuständigen Senatsressorts in Abstimmung.“

Ein Mann mit Maske hat eine ganz konkrete Frage: Darf die Maske zum Kaffeetrinken abgenommen werden? „Der Verzehr von Speisen und Getränken sowie das Rauchen sind erlaubt, wenn man dazu anhält und den Mindestabstand zu Dritten einhält“, so das Innenressort auf Nachfrage. „Das Anhalten ist wichtig, da sonst jede Wurst auf der Hand von der Maskenpflicht befreien würde.“

Mittags im Viertel: Einige Leute tragen keine Masken. Strikt eingehalten wird die Maskenpflicht im Supermarkt. Am Sonnabendnachmittag ist in der Innenstadt einiges los. Es sind einige Leute ohne Maske auf dem Domshof, dem Marktplatz und auch in der Lloydpassage. Einzelne Leute haben die Maske nicht aufgesetzt, aber unter dem Kinn hängen. Die übergroße Mehrzahl hält sich an die Pflicht, auch in der Sögestraße, wo kurz ein dezentes Krachen zu hören ist. Ein Mann ist gegen eine Absperrung gelaufen. Er flucht: „Ich seh‘ nichts, verdammt noch mal, mit der blöden Maske.“ Aber er behält sie tapfer auf. Zehn Jugendliche sitzen auf den Steinstufen an der Schlachte. Dort sind nur sehr wenige ohne Maske unterwegs, ältere, möglicherweise von der Maskenpflicht befreite Personen.

Polizei Bremen reagiert auf Unwissenheit

Die Polizei Bremen berichtet von Bürgern, die nicht wussten, ab welchem Bereich die Maskenpflicht gilt. Darauf habe man unter anderem durch Öffentlichkeitsarbeit, Schilder und Lautsprecherdurchsagen reagiert. Polizei und Ordnungsamt berichten auch von Menschen, die die Maskenpflicht bewusst ignorieren.

Das Ordnungsamt hat nach eigenen Angaben bis 23. Oktober 3535 Verstöße in Zusammenhang mit Corona festgestellt. Es seien 2276 Bußgeldbescheide in Höhe von 311 .675 Euro erlassen worden. Die Bremer Polizei hat nach eigenen Angaben vom 17. bis 26. Oktober in der Stadt Bremen insgesamt 319 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz beziehungsweise die Corona-Verordnung registriert, davon 157 im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. 131 Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden an öffentlichen Orten registriert. Auch im Einzelhandel sei es zu Verstößen gekommen.

Ordnungshüter werden in Einzelfällen beschimpft

Die Polizei Bremen berichtet von einer hohen Akzeptanz, aber auch von Orten und Situationen, in denen sich Personen sehr unkooperativ verhalten hätten. Sie nennt die Bereiche Hauptbahnhof sowie Ostertor und Steintor. Teilweise wurde der Schutz nur solange angelegt, wie Einsatzkräfte in der Nähe waren. Typische Antworten seien: „Der ganze Kram wird völlig übertrieben“ und „Meine Brille beschlägt dann“.

In Einzelfällen würden die Einsatzkräfte beschimpft, beleidigt, rassistischen Vorwürfen ausgesetzt oder sogar tätlich angegriffen, heißt es. Alkohol und Drogen hätten zu verstärkten Aggressionen geführt. Der Ordnungsdienst überprüfe das ordnungsgemäße Führen der Listen zur Kontaktnachverfolgung und die Einhaltung der Sperrstunde ab 23 Uhr und der Maskenpflicht, so das Innenressort. Es seien Gewerbebetriebe mangels Hygienekonzept geschlossen worden.

Sperrstunde wird in Bremen eingehalten

Am Sonnabend ab 23 Uhr zeigt sich in der Innenstadt, dass die Sperrstunde eingehalten wird. Die Gaststätten schließen oder haben kurz vorher zugemacht. Auch an der Schlachte ist alles zu und auch einige Minuten später im Viertel. Insgesamt sind nur in zwei Lokalen Personen zu sehen, die plauschen, möglicherweise aus dem Team. Die Polizei Bremen berichtet von einzelnen Verstößen gegen die Sperrstunde durch Unwissenheit. Es habe aber keine renitenten Fälle gegeben.