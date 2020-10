Corona in Bremen: Gesundheitsamt im Dauerstress

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Bremens machen derzeit Überstunden uns sind mit ihren Kapazitäten am Limit. Die Bundeswehr soll helfen.

Das Gesundheitsamt Bremen ist in der Corona-Pandemie am Limit.

ist in der am Limit. Die Bundeswehr unterstützt das Gesundheitsamt Bremen.

unterstützt das Das Gesundheitsamt Bremen aktiviert zehn neue Scouts.

Bremen – Das Gesundheitsamt Bremen ächzt unter der Corona-Pandemie mit steigenden Infektionszahlen. Sieben Tage die Woche, „Überstunden nicht zu knapp“, wie Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts einräumt. Die Mitarbeiter sind am Limit, wie sie beklagen. Und wer Kontakt zur Behörde sucht, der gibt oft frustriert auf. Die Erreichbarkeit ist schwierig. Mit Verstärkung, auch von der Bundeswehr, soll Abhilfe geschaffen werden.

„Uns ist das Problem bekannt“, sagt Fuhrmann auf Nachfrage. Zunächst soll mit kurzfristiger Verstärkung eine bessere telefonische Erreichbarkeit erzielt werde. Ebenso gibt es durch weitere Scouts Unterstützung bei der Kontaktverfolgung, die für Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) ein „zentraler Bereich“ bei der Bekämpfung der Virus-Ausbreitung bleibt.

+ Gemeinsam arbeiten die Soldaten der Einsatzflottille 2 Wilhelmshaven mit dem Bremer Gesundheitsamt an der Nachverfolgung von Kontaktpersonen, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen. © Andrea Hilscher

Bremer Gesundheitsamt: Anrufer kommen nicht durch

Ein Beispiel von vielen, das uns erreicht hat: Lena und Kai (Namen geändert) sind Kontaktpersonen eines Onkels, der – ohne große Symptome – positiv auf Corona gestestet wurde. Das für den Onkel zuständige Gesundheitsamt aus einem Landkreis in Niedersachsen meldet sich bei den Bremern, gibt die Fälle dann ans zuständige Bremen weiter.

Lena, sie arbeitet im sozialen Bereich, bekommt über ihren Hausarzt die Überweisung ans Testzentrum, am selben Tag noch einen Termin, einen Tag später die Info: kein Corona. So weit, so schnell. Doch was nun? Der Kontakt zum Onkel ist erst eine Woche her, der Arbeitgeber möchte eine Bestätigung, dass Lena aus der freiwilligen Quarantäne heraus darf.

Kai hat keinen Hausarzt, will bei der Hotline des Gesundheitsamtes wissen, wie er an einen Test kommt, denn einfach zum Testzentrum darf er nicht gehen. Über sechs Tage versuchen beide, Kontakt zu bekommen, insgesamt jeweils etwa 120-mal. Der Ruf geht raus, niemand geht ans Telefon. Oder: Die Mailbox ist voll. Oder: „Bitte rufen Sie später wieder an!“ Einmal kommt Lena durch, soll aber die „Endisolierungs-Hotline“ anrufen. Das gleiche Spiel. Inzwischen sind die zwei Wochen nach Kontakt um, beide sind munter, gehen wieder arbeiten.

Zehn neue Scouts beim Bremer Gesundheitsamt

Lukas Fuhrmann setzt hier auf Verbesserung durch mehr Personal. Am Donnerstag haben zehn neue Scouts angefangen, am 1. November sollen weitere 20 hinzukommen, im Laufe des Novembers eventuell noch mehr. „Ziel sind um die 100 Scouts“, so der Sprecher.

Derzeit sind es 69. Sie entlasten das Team des Gesundheitsamtes dabei, Kontakt zu Personen aus dem Umfeld von Covid-19-Infizierten aufzunehmen. Verstärkung gab es diese Woche zudem von der Bundeswehr. 20 Soldaten und Soldatinnen helfen bei der Kontaktverfolgung. Sieben weitere unterstützen das Gesundheitsamt im Lagezentrum.

„Kein Gesundheitsamt in Deutschland ist pandemiefest“

Im Gesundheitsamt sind etwa 50 bis 60 Mitarbeiter mit dem Thema Corona befasst. Einige sind aufgrund der vielen Überstunden am Ende ihrer Kraft, wie sie beklagen, ohne genannt werden zu wollen. Auch hier naht Verstärkung, dabei geht es um medizinisches Fachpersonal, also um Ärzte, um Fachangestellte. Vor ein paar Wochen wurden 24 neue Stellen aus dem Corona-Fonds bewilligt. Die Bewerbungsphase läuft, so Fuhrmann. Aber: „Man muss die Kräfte erstmal finden.“ Denn dieses Fachpersonal ist angesichts der Pandemie rar.

Insgesamt sagt Lukas Fuhrmann zu den Schwierigkeiten: „Kein Gesundheitsamt in Deutschland ist pandemiefest.“

Von Elisabeth Gnuschke

Rubriklistenbild: © Andrea Hilscher