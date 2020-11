Corona-Zwangspause im Amateursport: Was das mit den Sportlern macht

Der Amateursport ist coronabedingt verboten, Sporttreiben im Team fällt vorerst aus. Wie wirkt sich das auf die Köpfe und Körper der Sportler aus?

Der Deutsche Olympische Sportbund Deutschland befürchtet eine „Bewegungsinsolvenz“.

befürchtet eine „Bewegungsinsolvenz“. Laut Ärztekammer Bremen könne fehlender Sport Probleme mit Körper und Geist erzeugen.

könne fehlender Sport Probleme mit Körper und Geist erzeugen. Der Präsident des Landessportbundes Bremen ist mit den Corona-Maßnahmen nicht zufrieden.

Bremen - „Der Sport ist Teil der Lösung, nicht des Problems“ sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann. Dabei blickt der DOSB-Präsident auf die derzeitige Corona-Entwicklung und das Verbot für den Amateursport. „Für Millionen Sporttreibende und Verantwortungsträger stellt der aktuelle Lockdown einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit dar.“ Seit Montag gilt der Teil-Lockdown auch für viele Bereiche des Amateursports. Fitnessstudios und Schwimmbäder werden geschlossen, der Amateursport-Spielbetrieb wird eingestellt.

+ Die Gemeinschaft fehlt: Mit der Pause des Amateursports fehle den Sportlern laut Ärztekammer Bremen ein wichtiger sozialer Aspekt. © Lea Oetjen

„Sport-Deutschland hat über Monate bewiesen, dass mit klugen Hygienekonzepten verantwortungsbewusst Sport getrieben werden kann“, fügte DOSB-Chef Alfons Hörmann an. Er richtete einen Appell an die rund 90.000 Sportvereine in Deutschland. „Lassen Sie uns gemeinsam aktiv dranbleiben. Geben wir nicht auf, sondern bleiben wir genau dem treu, was uns alle verbindet: Die Liebe zum Sport, die Überzeugung zum gesellschaftlichen Engagement.“

Zwar habe er „ein gewisses Verständnis für die Notwendigkeiten in der Politik“. Er betonte aber zugleich, „dass der Sport bislang höchst verantwortungsbewusst agiert hat und auch nicht für große Infektionsketten Verantwortung trägt“. Er befürchtet: „Wir bewegen uns alle gemeinsam in eine gewisse Form der Bewegungslosigkeit, um nicht zu sagen, in eine Form von Bewegungsinsolvenz. Und das tut Körper, Seele, Geist und natürlich zuletzt auch der Motivation der vielen Sportler und der Ehrenamtlichen sehr, sehr weh“.

Ärztekammer Bremen: Bewegung präventiv gegen Erkrankungen

Dr. Johannes Grundmann, Facharzt für Innere Medizin und Vizepräsident der Ärztekammer Bremen erklärt: „Obwohl die Vorteile der sportlichen Betätigung hinreichend bekannt sind, können die Bürger in dieser dunklen Jahreszeit momentan wenig für ihre körperliche Fitness tun.“ Möglich sei derzeit beispielsweise Joggen, Radsport, Tennis und Golf.

+ Dr. Johannes Grundmann, Facharzt für Innere Medizin und Vizepräsident der Ärztekammer Bremen, beschreibt, welche Auswirkung fehlender Sport auf den Menschen hat. © Karsten Klama

Aber wie wirkt sich die Amateursport-Pause auf Sportler aus, die ihre Disziplin derzeit nicht ausüben dürfen? Dabei gebe es zwei wichtige Aspekte - den körperlichen und den psychischen. Grundmann beschreibt: „Bewegung ist wichtig, denn nur so kann der Mensch seine körperliche Leistungsfähigkeit erhalten und verbessern. Zudem fördert sie auch das geistige Wohlbefinden.“ Hinzukomme, dass Bewegung das Risiko für chronische Erkrankungen senke, wie Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauferkrankungen, das Metabolische Syndrom, Demenz, Osteoporose sowie Arthrose - und zum Beispiel auch eine Vorbeugung für Stürze biete.

Körperfunktion Bewegung Bewegungsmangel Gehirnfunktionen verbessern sich verschlechtern sich Herz-Kreislauf-System wird leistungsfähiger wird schwächer Fettstoffwechsel verbessert sich verschlechtert sich Immunabwehr verbessert sich verschlechtert sich Psyche antidepressive Wirkung keine antidepressive Wirkung

Ärztekammer Bremen: Soziale Medien kein Ersatz für persönlichen Kontakt

Doch neben den ohnehin schon positiven Auswirkungen von Sport auf den Körper sei ein wesentlicher Aspekt die soziale Funktion, die der Sport normalerweise habe. „Wenn wir uns die Jugendlichen anschauen, so können sie jetzt nicht in die Kneipen gehen und Partys finden nicht statt. Nun wird Ihnen auch noch der Sport genommen, bei dem man sich unter anderem abreagieren kann“, erklärt Johannes Grundmann. Selbst eine verstärkte Nutzung der sozialen Medien - wie zum Beispiel Facebook, Instagram und Skype und auch das Smartphone an sich - könne den persönlichen Kontakt während der Corona-Krise nicht ersetzen.

Diese Vereinsamung treffe nicht nur die jüngere, sondern auch die ältere Generation. Auch dort habe das Treffen im Rahmen einer sportlichen Betätigung und in den Vereinen einen ganz wesentlichen sozialen Stellenwert, wo beispielsweise persönliche, aber auch geschäftliche Informationen ausgetauscht werden können.

Die Sportvereine würden sich derzeit damit helfen, indem sie wieder verstärkt Online-Angebote ins Netz stellen, damit die Mitglieder zumindest zu Hause üben können. Auch im öffentlichen Internet und im TV gibt es zunehmend Anleitungen und Programme zur kurzfristigen Überbrückung dieser Trainingslücke.

Facharzt Johannes Grundmann zeigt Verständnis für politische Entscheidung

Dennoch zeigt Facharzt Johannes Grundmann Verständnis für die politische Corona-Entscheidung: „Meiner Auffassung nach sind die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen notwendig und richtig, weil der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle stehen muss, und davon sind nun mal alle betroffen.“ Es sei für jeden einzelnen bitter, jetzt wie im Frühjahr noch einmal auf „seinen“ Sport verzichten zu müssen. „Ich hoffe aber, dass ab Ende November – bei hoffentlich verminderten Infektionszahlen – die Beschränkungen für den Sport wieder gelockert werden.“

+ Amateursport im Regen stehen gelassen? Nicht alle können die neuen Corona-Maßnahmen nachvollziehen. © Lea Oetjen

Andreas Vroom, Präsident des Landessportbundes Bremen ist von den Corona-Maßnahmen im Amateursport nicht begeistert: „Ich finde es nicht gut, denn es ist viel zu undifferenziert. Wir haben massiv runtergefahren auf freiwilliger Basis. Und wir haben sehr gute Hygienekonzepte erarbeitet und eingehalten. Jetzt wird es uns treffen.“