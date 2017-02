Der Container hat alles verändert

Da war noch was los im Überseehafen – und kein Mensch sprach davon, das Becken zuschütten zu wollen: Hafenbecken und Frachtschiffe auf einem Luftbild des Fotografen Hans Brockmöller aus dem Jahr 1954. - Foto: Brockmöller/Übersee-Museum

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Gerade ist er wieder sehr präsent, der Überseehafen. Mitten in der Stadt sogar – im Übersee-Museum. In der Fotoausstellung „Rückblende – Streiflichter aus den Bremer Häfen“, mit der der Historiker Dr. Hartmut Roder sich vom Museum verabschiedet (wir berichteten), spielt der Überseehafen eine große Rolle. Dabei ist er längst zugeschüttet worden – und heute Thema in unserer Serie „Verschwunden“.

Roders Ausstellung dauert bis zum 23. April. Sie vereint 90 Arbeiten von fünf Profi-Fotografen, die die Entwicklung der stadtbremischen Häfen begleitet und dokumentiert haben. Einer von ihnen ist Hans Brockmöller (1911 bis 1977). Er arbeitete für die Bremer Lagerhaus-Gesellschaft (BLG) und kam dadurch ziemlich oft an Stellen, die seinen Kollegen nicht zugänglich waren. Im Mai 1966 hat er auch das erste Containerschiff in Deutschland aufgenommen – der erste Container auf deutschem Boden war ja im Bremer Überseehafen gelandet.

Und das war auch gleich der Beginn eines Wandels, der am Ende dazu führte, dass der Überseehafen verschwunden ist – und hier nun die Überseestadt entsteht, von der sich anfangs kaum jemand vorstellen konnte, was das wohl mal werden würde.

Der Container – er hat Arbeit und Abläufe in den Häfen grundlegend verändert. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, da brummte es noch in den stadtbremischen Häfen. Viele, viele kräftige Männer mussten anpacken, um die Ladung der vielen, vielen Schiffe zu löschen. Und natürlich waren viele, viele Matrosen an Bord.

Die genormte „Blechkiste“, wie manche sie nennen, hat all das auf recht nüchterne Weise beendet. Container beherrschten bald die Warenströme – und diese Ströme verlagerten sich zunehmend von Bremen nach Bremerhaven, denn in der Seestadt war Platz für große Containerschiffe und große Containerterminals. Im Bremer Überseehafen war bald „tote Hose“. Bei Hafenrundfahrten musste das Personal an Bord der Ausflugsschiffe schon viel Phantasie aufbringen, um den Touristen die Illusion der pulsierenden Hafenmetropole Bremen nicht zu nehmen.

Um Ladung von Bremerhaven nach Bremen zurückzuholen, hatten die Bremer zum Ende des 19. Jahrhunderts ihre Freihäfen angelegt, die tief genug waren, Schiffe mit Ladung auch anlegen zu lassen. An der Schlachte im Herzen Bremens, bis dahin der Haupthafen der Stadt, war daran nämlich nicht zu denken – die Wassertiefe war hier viel zu gering. Die Sache mit den Freihäfen lief gut. So gut, dass 1906 auch noch der Überseehafen gebaut wurde – als ein weiterer klassischer Stückguthafen.

Einige Jahrzehnte später kam, wie gesagt, der Container. Der Überseehafen verfiel mehr und mehr. 1991 wurde er geschlossen, weil die Kaianlagen marode und baufällig waren. Wer wollte hier schon investieren? Ein Brachland in Innenstadtnähe entstand hier nun. Kaum ein Bremer kam da jemals hin, es gab ja noch die Zollgrenzen.

Auf Dauer erschien es den Bremern dann zu teuer, einen Hafen zu sichern und zu erhalten, den sie gar nicht mehr brauchten. Und so wurde das Becken im Jahr 1998 mit etwa 3,5 Millionen Kubikmetern Sand, der bei Baggerarbeiten in der Außenweser angefallen war, verfüllt.

Großmarkt, Hochschule für Künste und Hafenmuseum, Lokale, Theater und Bürolofts – all das findet sich heute, wo einst Matrosen und Stauer das Heft in der Hand hatten. Inmitten etlicher Neubauten sorgen erhalten gebliebene Original-Hafengebäude für einen gewissen authentischen Charme. Auch Wohnbebauung gibt es längst – anfangs war das noch kategorisch ausgeschlossen wordden. Und es gibt vereinzelt auch Kritik an der zuweilen uniform wirkenden Art der Neubauten. Themen, von denen die Hafenarbeiter auf den Fotografien in Roders Ausstellung nichts geahnt haben dürften. . .

