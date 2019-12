Comet Feuerwerk setzt auf „außergewöhnliche Neuheiten“

Run 1,3 Millionen Kartons mit Böllern, Raketen und Knallern gehen aus dem Logistikzentrum von Comet in Bremerhaven in rund 30 000 Geschäfte nach Deutschland und Österreich.

Same procedure as every year. Butler James wird wieder über das Tigerfell stolpern. Ganz häufig. Und fast zu jeder Stunde auf irgendeinem Fernsehkanal. Es ist halt Miss Sophies 90. Geburtstag. Eben ein „Dinner for One“. „Ekel Alfred“ wird dann wieder seinen legendären „Silvesterpunsch“ zubereiten. Und es wird wieder geknallt zum Jahreswechsel.

Bremerhaven - Zwar wird über ein generelles Böllerverbot diskutiert. Und Umfragen zufolge nimmt die Zahl der Befürworter zu. Aber bislang bleibt es bei Knallverbotszonen in den Innenstädten, in Bremen beispielsweise rund um Marktplatz und Rathaus. Weitere Verbotszonen sind das komplette Hafengebiet sowie der Flughafen im Umkreis von 1,5 Kilometern.

So werden in Deutschland wohl auch in diesem Jahr mehr als 130 Millionen Euro verballert. Davon profitiert unter anderem das Bremerhavener Unternehmen Comet Feuerwerk. Die Seestädter zählen mit einem Umsatz von etwa 65 Millionen Euro pro Jahr zu Deutschlands führenden Feuerwerksfirmen. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben in der Hochsaison etwa 200 Mitarbeiter und betreibt eines der modernsten Logistikzentren für Feuerwerkskörper mit einer Gesamtfläche von 25 000 Quadratmetern.

Comet: 95 Prozent des Umsatzes in drei Tagen

Fast 95 Prozent des Jahresumsatzes erwirtschaftet Comet innerhalb der drei zulässigen Verkaufstage vor Silvester. Etwa 1,3 Millionen Kartons mit Knallern, Raketen und Böllern aus China werden weiteren Angaben zufolge verpackt und gehen an 30 000 Supermärkte in Deutschland und Österreich. Feuerwerk ist nicht gleich Feuerwerk. Und so präsentiert auch Comet in jedem Jahr diverse Neuheiten. Die sollen für den „besonderen Kick“ zum Jahreswechsel sorgen. Comet-Geschäftsführer Richard Eickel sagt: „Batterie- und Verbundfeuerwerksartikel sind nach wie vor beliebt. Unsere Neuheiten in diesem Segment zeichnen sich durch außergewöhnliche Effektkompositionen sowie eine hohe Nettoexplosivmasse aus.“

Nun denn. Eickel hat diverse Beispiele parat. „Black Cat Neon“ sei eine neue Produktlinie „mit einmalig klaren Effektbildern und extra leuchtenden Effektfarben“.

Comet Bremerhaven: „Moonshots“ als Highlight

Und „Moonshots“ seien das Schmuckstück unter den Neuerscheinungen. So heißt es: „Mehr als 1800 Gramm Explosivmasse sorgen für einen Wumms der Extraklasse.“ Rote und grüne Knallsterne lassen den Himmel leuchten, Schweifsterne in Feuerrosen funkeln in der Nacht. Von einem „siebenfachen Finalschlag mit Goldglitzer-Effekten“ sprechen die Werbestrategen der Bremerhavener Feuerwerker, vom „Theater am Nachthimmel“, „krachenden Effekt-Choreos“, „krasser Leuchtpower“ und „Mehrfach-Finalsalven aus blauen Sternen mit Knisterbegleitung“. Und so weiter.

Also. Wer mag, der kann knallen bis zum Abwinken. Das darf er aber nur von 18 Uhr am Silvesterabend bis 1 Uhr am ganz frühen Neujahrsmorgen. Same procedure as every year.