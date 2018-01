Collage, Graffiti und Mythologie

Galerie Mönch zeigt Patrizia Casagranda

+ Die deutsch-italienische Künstlerin Patrizia Casagranda stellt in Oberneuland Mixmedia-Arbeiten aus. - Foto: Mönch

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Exotik – Glamour – Verführung.“ All das verspricht der Ausstellungstitel. Die Ausstellung, um die es hier geht, ist jene, mit der Christine und Jochen Mönch das neue Jahr in ihrer Galerie an der Oberneulander Landstraße 153 beginnen lassen. Zu sehen sind Mixmedia-Arbeiten der Krefelder Künstlerin Patrizia Casagranda, die 1979 als Deutsch-Italienerin in Stuttgart geboren wurde.