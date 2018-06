Frisch gemixte Cocktails per Fahrradkurier

+ © dpa Cesur Yeni, Mitbegründer des Startups "Cocktailooo", liefert per Fahrradkurier Cocktails aus. © dpa

Bremen - Im Sommer kann man in vielen Städten gut versorgt im Park oder am Fluss entspannen: Frisch gebrühten Kaffee bringt das Coffeebike, der rollende Eisladen sorgt für Erfrischung, Pizza kommt vom Lieferservice, kühles Bier vom Kiosk um die Ecke. In Bremen kann man jetzt auch frische Cocktails zum Sonnenuntergang genießen.