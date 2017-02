Coca-Cola stellt Betrieb in Bremen ein

Bremen - Der Getränkehersteller Coca-Cola stellt den Betrieb in Bremen zum Ende der Woche endgültig ein. Schon im August 2016 sei die Produktion im Stadtteil Hemelingen beendet worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Zuletzt sei der Standort für Vertrieb und Logistik genutzt worden - dies übernehme nun der neue Logistikstandort in Achim bei Bremen. Ziel sei, die Kundenbelieferung im nördlichen Niedersachsen und im Großraum Bremen zu vereinfachen und die Auslastung zu verbessern. Das Unternehmen verwies auf die verkehrsgünstige Lage Achims mit mehreren Anschlussstellen an das Autobahnnetz. Rund 90 Mitarbeiter werden den Angaben zufolge am neuen Standort tätig sein.

Früheren Angaben zufolge waren von der Schließung 319 Mitarbeiter betroffen. Mit 222 von ihnen wurden demnach Aufhebungsverträge geschlossen. Der Vertriebsstandort Oldenburg wurde ebenfalls im vergangenen Jahr geschlossen. Dort waren 41 Mitarbeiter von der Schließung betroffen. dpa

Rubriklistenbild: © dpa