Für viele sind sie die „Königinnen“ des R’n’B & Soul: die drei Musikerinnen von „En Vogue“. Mehr als 20 Millionen Alben sollen sie verkauft haben, sagt Jan Trautmann von „Bremen Events & Concerts“. „Free your mind“, „Whatta man“, „Don’t let go“ und „Never gonna get it“ waren Welthits von „En Vogue“. Live haben sie sich allerdings über etliche Jahre rar gemacht. Doch nun gehen Terry Ellis, Cindy Herron-Braggs und Rhona Bennet auf Tour. Im April kommen sie nach Europa, vier Clubkonzerte geben sie in Deutschland – und Bremen ist dabei. Trautmann ist es nach Oleta Adams, „Kool & The Gang“, Anastacia und anderen wieder mal gelungen, bekannte Künstler an die Weser zu holen. Ungewöhnlich ist der Konzertort für „En Vogue“: Die US-Sängerinnen treten am Dienstag, 25. April, in der Kesselhalle des Veranstaltungszentrums Schlachthof in Findorff auf. „Im ersten Moment ist das so unpassend wie ,Marillion’ am 22. Juli im Musicaltheater. Aber auch dafür stehen wir“, sagt Trautmann. Das Clubkonzert mit „En Vogue“ beginnt um 20 Uhr. Karten kosten 40 Euro (plus Gebühr) und sind unter anderen in den Geschäftsstellen unserer Zeitung zu bekommen. - gn/Foto: bec