Clan-Prozess steht vor Neuanfang

Bremen – Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt hat das Bremer Landgericht entschieden: Der Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen fünf Angeklagte aus Bremerhaven muss neu aufgerollt werden.

Wie berichtet, hatten alle Angeklagten im Alter von 27 bis 38 Jahren über ihre Anwälte mitgeteilt, dass sie einen am Verfahren beteiligten Schöffen wegen Befangenheit ablehnen. In einer Mitteilung des Landgerichts hieß es am Dienstag, die Kammer habe „das Ablehnungsgesuch für zulässig und begründet erachtet“. Der Schöffe soll interne Informationen, unter anderem aus vertraulichen Rechtsgesprächen, an Dritte weitergegeben haben. Zudem, so der Vorwurf, habe er gegenüber Zeugen gesagt, im Prozess sei „ja eh alles klar“ und der Sachverhalt sei „eindeutig“. Die Verteidigung wirft dem Mann außerdem „mangelndes Interesse“ am Verfahren vor. Auf Nachfrage bei Gerichtssprecher Gunnar Isenberg sagte dieser, dass die Kammer zwar bislang keine konkreten Beweise dafür habe, dass der Schöffe tatsächlich Interna ausgeplaudert habe. Doch bestehe nach jetzigem Kenntnisstand eine „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ für eine Befangenheit des Mannes.

Das Bremer Landgericht verhandelt seit Ende September vergangenen Jahres gegen die fünf Angeklagten eines libanesischen Familienclans. Im Sommer 2018 sollen die vier Männer und eine Frau nach einer Verkehrskontrolle in Bremerhaven mit Fäusten, Flaschen und Pfefferspray auf die Beamten losgegangen sein. Mehrere Polizisten wurden leicht verletzt. Alle bisher durchgeführten 13 Prozesstage sind nach der Aussetzung hinfällig. Auch müssen alle bisher gehörten Zeugen nochmal vernommen werden. ko

