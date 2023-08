Gewoba-City-Triathlon in der Überseestadt: Diese Straßen sind am Sonntag gesperrt

Von: Elisa Buhrke

Der Gewoba-City-Triathlon findet zum 11. Mal in Bremen statt. Wir beantworten die wichtigen Fragen: Einschränkungen im Verkehr, Anreise zum Event und die Wetter-Vorhersage für Sonntag.

Bremen – Schwimmen, Radfahren, Laufen: Am Sonntag, 13. August, findet der Gewoba-City-Triathlon zum elften Mal in Bremen statt. Die Teilnehmenden absolvieren die drei sportlichen Disziplinen im Europahafen und in der Überseestadt. Hier gibt es alle relevanten Informationen zum Event: Den Zeitplan, Anfahrtsmöglichkeiten und wie das Wetter am Wettbewerbstag wird. Übrigens: Die Anmeldung für die Teilnahme am Triathlon ist bereits seit dem 6. August geschlossen.

City-Triathlon in Bremen-Überseestadt: Zeitplan und Infos für Teilnehmer

Die einzelnen Wettbewerbe starten laut Angaben des Veranstalters jeweils zeitversetzt. Den Anfang macht am Sonntag um 10 Uhr die Sprintdistanz inklusive der Bremer Landesmeisterschaft. Im Anschluss folgen um 11:15 Uhr der Olympic-Triathlon, um 13:45 Uhr der Volkstriathlon und um 14 Uhr der Staffeltriathlon.

Den Gewoba City-Triathlon gibt es in Bremen seit elf Jahren: Hier ein Foto vom Schwimmen aus dem Jahr 2019. © Martin Kowalewski

Teilnehmende Sportler müssen sich jedoch schon im Voraus ihre Startunterlagen im B&B Hotel Bremen Überseestadt abholen – entweder am Samstag zwischen 16 und 19 Uhr, oder am Sonntag zwischen 8.30 Uhr und 13.15 Uhr – spätestens aber eine halbe Stunde vor Beginn ihres Wettbewerbs. Die Siegerehrungen der einzelnen Wettbewerbe finden dann jeweils nachmittags um 12:15 Uhr (DM Sprintdistanz), 14:35 Uhr (Olympic-Triathlon) und 16 Uhr (Volks- und Staffeltriathlon) statt.

Straßensperrungen und vom Triathlon betroffene Linien in Bremen

Da der Triathlon sich fast über den ganzen Tag erstreckt, kommt es zu Straßensperrungen und erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Laut Bremer Straßenbahn AG sind folgende Linien und Straßen betroffen:

Die Linien 3, 20, 26 und 28 werden am Sonntag zwischen 6 und 18 Uhr umgeleitet. Für den City-Triathlon werden die Straßen Auf der Muggenburg und Hansator gesperrt .

werden am umgeleitet. Für den City-Triathlon werden die Straßen . Die Linie 3 fährt eine Umleitung in beide Richtungen zwischen den Haltestellen Hansator und Radio Bremen über die Haltestellen Lloydstraße und Doventor. Die Haltestellen Konsul-Smidt-Straße, Europahafen und Eduard-Schopf-Allee entfallen.

fährt eine Umleitung in beide Richtungen zwischen den Haltestellen Hansator und Radio Bremen über die Haltestellen Lloydstraße und Doventor. Die Haltestellen Konsul-Smidt-Straße, Europahafen und Eduard-Schopf-Allee entfallen. Die Linie 20 endet bereits an der Haltestelle Johann-Bornemacher-Straße. Die Haltestellen Konsul-Smidt-Straße und Europahafen entfallen.

endet bereits an der Haltestelle Johann-Bornemacher-Straße. Die Haltestellen Konsul-Smidt-Straße und Europahafen entfallen. Für die Linien 26 und 28 wird die Haltestelle Emder Straße zur Haltestelle Bremerhavener Straße 180 verlegt. Die Haltestelle Waller Ring wird in Richtung Bahnhof Walle an die Bremerhavener Straße 140 verlegt.

Anfahrt per Auto und Tram zum Gewoba-City-Triathlon in Bremen

Wer den Wettbewerb besuchen will, dem empfiehlt der Veranstalter dennoch die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Mit der Linie 3 lässt es sich aus der Innenstadt direkt bis zum Veranstaltungszentrum fahren, der Ausstieg ist an der Haltestelle Konsul-Smidt-Straße.

Autofahrer können alternativ das Parkhaus „Weser Quartier“ am Weser-Tower nutzen oder aber versuchen, in den Nebenstraßen einen Parkplatz zu finden. Die Anzahl sei stark beschränkt. Schilder mit dem Hinweis „Triathlon“ würden aber ab der Kreuzung Hansestraße (aus nördlicher Richtung) und ab der Hans-Böckler-Straße (aus östlicher Richtung) den Weg weisen.

Wetter-Vorhersage für Sonntag zum Gewoba-City-Triathlon

Teilnehmer und Zuschauer können aufatmen: Am Sonntag soll es trocken bleiben, der Wetterdienst wetter.com sagt für den Wettbewerbszeitraum (Stand: Dienstag, 8. August) angenehme 18 bis 23 Grad voraus. Dabei scheint überwiegend die Sonne, sie wird voraussichtlich nur von einer leichten Wolkendecke begleitet. Nach dem Sturmtief, das Norddeutschland in den vergangenen Tagen aufgesucht hat, kehrt der Sommer also pünktlich zurück und hält sich bis zum Sportwettbewerb am Sonntag – zumindest mit milden Temperaturen.