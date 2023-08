City-Triathlon in der Bremer Überseestadt: Fitness mit maritimem Flair

Von: Elisabeth Gnuschke

Im Europahafen in der Überseestadt spielt sich ein Großteil des City-Triathlons am Sonntag ab. Hier findet auch die Disziplin Schwimmen statt. © Kowalewski

Mehr als 1.000 Profi- und Hobbysportler nehmen am Sonntag, 13. August, am City-Triathlon in der Bremer Überseestadt teil. Teilnehmern und Zuschauern bietet sich eine maritime Kulisse.

Bremen – Es wird voll am Sonntag, 13. August, in der Bremer Überseestadt. Um die 1.100 Freizeit- und Profisportler kommen hier zum Gewoba-City-Triathlon zusammen. Vieles deutet darauf hin, dass das Wetter mitspielt. Das verspricht dann auch viele Zuschauer.

Triathlon – das sind die drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen. Starten können die Teilnehmer bei den Wettkämpfen „Volkstriathlon“, „Staffeltriathlon“ und „Olympic Triathlon“. Je nachdem, ob Profi oder Hobbytriathlet, sind die Strecken unterschiedlich lang. Auch der elfte City-Triathlon spielt sich rund um den Kopf des Europahafens in der Überseestadt ab. Das verspricht maritimes Flair für die Zuschauer und auch für die Sportler in Wechselzone und Zieleinlauf. Durch die oberhalb liegende Promenade haben die Fans gute Bedingungen, das Geschehen zu verfolgen.

City-Triathlon in Bremen: Teilnehmer starten im Europahafen mit der Disziplin Schwimmen

Im Europahafen starten die Triathleten mit der Disziplin Schwimmen, also „mit einem beherzten Sprung ins Hafenbecken vom Anleger“, wie es Jan Brüning vom Veranstalter Spospom formuliert. Volkstriathleten (sowie die Schwimmer der Staffeln) schwimmen eine Runde, in der Olympischen Distanz werden zwei Runden absolviert. Im Anschluss geht’s aufs Rad. Die Rennstrecke führt durch die Überseestadt, Walle und Gröpelingen bis zum Einkaufszentrum „Waterfront“. Nach einer Spitzkehre fahren die Radsportler wieder zurück zum Europahafen. Der Rundkurs ist den Angaben zufolge zehn Kilometer lang. Die Athleten der Volksdistanz, die Radfahrer der Staffeln sowie die Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft fahren die Strecke zweimal, die Sportler der Olympischen Distanz viermal. „Die Radstrecke ist flach mit einigen Kurven, aber in einem Top-Zustand“, heißt es vom Veranstalter. Zum Abschluss des City-Triathlons steht das Laufen an. Aus der Wechselzone am Europahafen geht es Richtung Kellogg-Gelände, dann an der Weser entlang und bis zur Bummelmeile Schlachte. Nach 2,5 Kilometern führt die Laufstrecke zurück zum Europahafen. Volkstriathleten und Staffelläufer absolvieren die Strecke vorbei an Kähnen und Schiffen einmal, alle Triathleten der Olympischen Distanz zweimal.

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt in diesem Jahr erstmals Roland Kanwicher. Es gibt Musik, einen Messebereich sowie Aktivitäten für Kinder. Jan Brüning setzt für Sonntag nach den regnerischen vergangenen Wochen auf ein perfektes Triathlon-Wetter und betont gegenüber unserer Mediengruppe: „Wir freuen uns schon sehr auf die Veranstaltung!“ Übrigens, heute, Sonnabend, und auch am Sonntag sind laut Brüning bei der Startunterlagen-Ausgabe im „B&B Hotel“ noch Nachmeldungen für Kurzentschlossene möglich.

Für den motorisierten Verkehr ist die Triathlon-Strecke am Sonntag gesperrt. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Ihnen wird empfohlen, das Parkhaus „Weser-Quartier“ am „Weser-Tower“ zu nutzen.