City-Gemüse wächst auf dem Domshof

Bremen - Kohlrabi und Salbei am Weltkulturerbe Rathaus – nun, das gibt es beinahe täglich. Nämlich dann, wenn auf dem Domshof der Wochenmarkt öffnet. Nun aber wachsen Kohlrabi und Salbei dort auch noch.

Nutzpflanzen gedeihen mitten in der Stadt – in Gröpelingen und in der Überseestadt gibt es die „Gemüsewerft“ und auch auf dem Hanseatenhof in der Innenstadt wachsen seit dem vergangenen Jahr allerhand Pflanzen. Dafür verantwortlich ist Michael Scheer, Geschäftsführer der Gesellschaft für integrative Beschäftigung (GIB).

Er holt die Landwirtschaft in die Innenstadt, heißt es. Die gemeinsame Ernte im Spätsommer war im vergangenen Jahr auf dem Hanseatenhof ein Publikumserfolg. Aber Michael Scheer ist noch nicht zufrieden. Ihn zieht es weiter in Richtung Rathaus – mit Unterstützung der Behörden, versteht sich.

Gemüse, Kräuter und Hopfen

Und so stehen nun auch auf dem Domshof Pflanzkisten – neben dem Rathaus und vor dem Landesbank-Neubau (Nord-LB). Aufgestellt wurden sie mit der Hilfe des Großmarkts und der „Biostadt Bremen“. In den insgesamt 50 Pflanzkisten sollen jetzt vier Monate lang Gemüse, Kräuter und Hopfen wachsen. Neben Scheer erschienen dieser Tage Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) sowie Messe- und Großmarkt-Chef Hans Peter Schneider zur Einweihung der Kisten.

„Die Idee gefällt mir sehr gut“, sagte Linnert, selbst begeisterte Kleingärtnerin (aber nicht in der Innenstadt, sondern in Hastedt). „Durch die bauliche und verkehrliche Verdichtung sowie den Mangel an landwirtschaftlichen Nutzflächen in einer Großstadt bekommen Verbraucher immer weniger direkten Kontakt mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Anbauweisen. Gleichzeitig sehnen sie sich zunehmend nach Produkten, die biozertifiziert und saisonal sowie regional verfügbar sind.“

Beschäftigung und Mikro-Lebensraum

„Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser temporären Aktion die Aufenthaltsqualität des Domshofs erheblich verbessern können“, erklärte Schneider. Scheer über das City-Gemüse: „Für mich ist die ,essbare Stadt‘ Teil einer modernen Stadtentwicklung: Sie schafft Bildungs- und Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger und bietet einen Mikro-Lebensraum für Tiere und Pflanzen.“ - kuz