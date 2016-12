„City-Gate“: Lkw reißt Leitung ab

25 Fahrzeuge unter Hochstraße beschädigt

+ Blick auf die Baustelle des „City-Gate“ am Bahnhof. Ein Lkw riss jetzt die Rohrleitung am Breitenweg ab. - Foto: Reineking.

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Schöne Bescherung: Ein Lastwagen mit einem nach Polizeiangaben nicht zugelassenen überhohen Container vom Weihnachtsmarkt hat am späten Abend des 23. Dezember eine Rohrleitung der Großbaustelle am „City-Gate“ abgerissen. Diese stürzte auf rund 25 Fahrzeuge am Breitenweg. Verletzt wurde niemand, es entstand hoher Schaden. Der Bereich rund um die Unglücksstelle musste für Stunden weiträumig abgesperrt werden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht hinein, berichtete die Polizei.

Wie ein Sprecher weiter sagte, kam der 70 Jahre alte Fahrer eines Schaustellerfahrzeuges mit letzten Materialien vom Weihnachtsmarktabbau. Der Bremer wollte aus dem Herdentorsteinweg nach links über den Breitenweg abbiegen. Geladen hatte der Mann auf dem Sattelzug den Angaben zufolge einen Container, der mit mehr als vier Metern „deutlich Überhöhe“ gehabt habe. Laut Polizei war die Ladung so nicht zugelassen. Die Höhe des Containers wurde dem 70-Jährigen beim Abbiegen zum Verhängnis. Er riss das Rohrleitungssystem ab, das zum Abpumpen des Grundwassers aus der Baugrube des „City-Gate“ am Bahnhofsvorplatz dient. Die Leitung ist unterhalb der Hochstraße Breitenweg in vier Metern Höhe angebracht und entsprechend ausgeschildert. Das System verläuft unter dem Breitenweg, über den Rembertiring, Auf der Brake bis in die Wallanlagen.

Durch den Zusammenstoß brachen die Rohrleitungen auf einer Länge von rund 150 Metern ab, und zwar bis in die Straße Auf der Brake. Unter anderem wurden diverse unter der Hochstraße parkende Autos – die Feuerwehr spricht von 25 Fahrzeugen – beschädigt, außerdem Ständerwerk, Mülleimer und eine Litfaßsäule. Eine Ampel wurde umgerissen.

Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nichts sagen. „Aber er geht in die Zigtausende“, sagte der Polizeisprecher. Da dürfte einiges auf den Fahrer zukommen. Zudem, so die Polizei, muss er mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Feuerwehr, Polizei und Firmen waren die ganze Nacht im Einsatz, um die Unfallstelle aufzuräumen und das Sytem wieder in Gang zu bringen. Laut Feuerwehr halfen auch Schausteller, die mit Abbauarbeiten des Weihnachtsmarktes auf dem Bahnhofsvorplatz beschäftigt waren. Sie unterstützten die Rettungskräfte mit einem sogenannten Teleskoplader dabei, die Leitungsteile anzuheben, um den Sattelzug zu befreien, der feststeckte.

Die Feuerwehrbeamten sicherten die zum Teil freischwebenden Stahlrohre und demontierten sie. „Die austretenden Wassermengen konnten von der Kanalisation aufgenommen werden“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Vor dem Hauptbahnhof entsteht zur Zeit das 100-Millionen-Projekt „City-Gate“ des Investors Achim Griese Treuhand. Die Hamburger kämpfen schon seit Monaten mit Schwierigkeiten. Nachdem im Frühjahr Gleise neben der Baustelle abgesackt waren und sich auch die Hochstraße leicht gesenkt hatte, mussten die Tiefbauarbeiten ruhen. Schließlich feuerte der Bauherr das Tiefbauunternehmen Implenia und nahm die Sache im Herbst selbst in die Hand. Über die Ursache der Absenkungen streiten sich beide Seiten noch. Und als Mitte Dezember die Rohbauarbeiten beginnen sollten, stellte sich heraus, dass etliche Erdanker marode sind und ausgetauscht werden müssen (wir berichteten). Die Anker sorgen dafür, dass die Baustelle stabil bleibt.

„Wir wollen nichts riskieren und drehen lieber eine zusätzliche Sanierungsrunde“, sagte Ulf Wachholtz, Geschäftsführer des Investors, gegenüber unserer Zeitung. Die frühere Tiefbaufirma habe fehlerhaftes Material verwendet. Lösten sich die Anker, könnte es dazu führen, dass sich die Spundwand nach innen beule. Es sei „keine Gefahr im Verzug“, es gebe auch keinen Baustopp, sagte Wachholtz. Aber das Problem sei lästig und bedeute vier bis sechs Wochen Verzögerung.

Der Hotel- und Bürokomplex nach den Plänen des Star-Architekten Max Dudler soll Ende 2018/Anfang 2019 fertig sein.