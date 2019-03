Im „City-Gate“ am Hauptbahnhof öffnen die ersten Geschäfte

Weitere Eröffnungen folgen schrittweise

+ © Thomas Kuzaj © Thomas Kuzaj

Luftballons, Glücksrad, kleine Präsente – das Übliche bei Geschäftseröffnungen. Aber dieses Mal gibt es das Übliche an einem besonderen Ort. Im „City-Gate“ am Bremer Hauptbahnhof haben am Freitag die ersten beiden Geschäfte eröffnet, eine Bäckerei („Back-Factory“) und ein Markt der Drogeriekette „dm“.