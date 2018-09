Die City im digitalen Zeitalter

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Wie soll sie werden, die Bremer Innenstadt? Und was macht die Innenstadt der Zukunft überhaupt aus? Welche Eigenschaften soll sie im digitalen Zeitalter haben, was muss sie leisten können? Um Fragen wie diese geht es bei einer Ideenmeisterschaft, die am Sonntag, 9. September, beginnt. Anlass ist der grundlegende Wandel, vor dem Bremens City steht. Eine Woche lang sollen nun Anregungen und Ideen gefunden sowie Impulse gesetzt werden – branchenübergreifend und mit der Hilfe etlicher überregionaler Fachleute.

Denn es geht ja auch darum, gedankliche Grenzen zu überwinden. Initiator der Ideenmeisterschaft mit dem Titel „#MitteBremen“ ist der Investor und Unternehmer Kurt Zech. Mit seinen Plänen für eine „City-Galerie“ ist er ein zentraler Akteur beim radikalen Umbau der Innenstadt. Zech möchte das Parkhaus Mitte abreißen und – mit dem Karstadt-Haus und dem Kaufhof-Gebäude – ein neues Innenstadt-Quartier schaffen, in dem nicht allein der Einzelhandel die prägende Rolle spielt.

Von Zechs „City-Galerie“ bis zum Sparkassen-Areal, vom Lloydhof bis zum „Bremer Carree“ – die Innenstadt wird sich in den nächsten Jahren so stark verändern wie selten zuvor. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei mehr als einer Milliarde Euro. Neben Zech spielt auch die Familie Jacobs eine Hauptrolle dabei.

„Balge-Quartier“ soll der Brückenschlag von der Obernstraße (Jacobs-Stammsitz) über die Langenstraße zur Weser heißen, den der Investor Dr. Christian Jacobs in Angriff genommen hat. Etwa 100 Millionen Euro investiert er hier. Nach der Stadtwaage und dem Kontorhaus hat Jacobs an der Langenstraße nun auch das „Essighaus“ in seine Planungen mit aufgenommen. Sein Quartier wächst; die Kombination historischer Bauwerke und zeitgenössischer Architektur (der Neubau des Stammhauses an der Obernstraße) soll Spannung erzeugen.

Auch Jacobs spricht von einer neu gedachten Innenstadt. „Wir können jetzt auf die Entwicklung reagieren“, sagte er jüngst. „Bremen hat die Chance, eine Vorreiterrolle bei der Neudefinition von ,Innenstadt‘ zu spielen.“ Für ihn ist dabei „Aufenthaltsqualität das Entscheidende“.

„Ich freue mich, dass wir mit der Ideenmeisterschaft ein neues innovatives Format ins Leben rufen, mit dem wir branchenübergreifend Experten zusammenbringen, um Bremens Mitte zukunftsfähig zu machen“, sagt derweil Kurt Zech.

Es geht um die gleichen Herausforderungen wie anderswo auch. „Bisherige Konzepte zu Einzelhandel, Arbeit und Mobilität greifen nicht mehr“, heißt es in einer Ankündigung der Ideenmeisterschaft. Sechs Tage lang sollen „Experten und Querdenker“ nun Ideen „zu tragfähigen Nutzungsmischungen für das 21. Jahrhundert und zukunftsfähigen Einzelhandelslösungen, zu innovativen Mobilitätsangeboten und zur Qualitätssteigerung der Stadträume und Gebäude“ finden. „Ausgangspunkt ist das Areal rund um das Parkhaus Mitte im Kontext der gesamten Innenstadt.“

Unter den Teilnehmern: Reiner Nagel von der Bundesstiftung Baukultur und Eike Wenzel vom Institut für Zukunftsforschung, Stefanie Bremer, Professorin für Mobilität an der Universität Kassel, und die Trendforscherin Birgit Gebhardt. Internationale Experten: Karoline Liedtke vom Architekturbüro Cobe (Kopenhagen; baut für Zech am Europahafenkopf), Mark Jenewein von „Loved Architecture“ in Graz und Friedrich Passler vom Architekturbüro „Alleswirdgut“ in Wien. Vorsitzende des Ideenrats ist die Architekturprofessorin Christiane Thalgott aus München. Beim Auftakt am Sonntag sprechen auch Bausenator Joachim Lohse (Grüne) und Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD).