Circus Roncalli feiert mit „Storyteller“ umjubelte Premiere in Bremen

Man nehme einen Akrobaten und gebe ihm einen Roboter aus der Autoindustrie – fertig ist die Show von „Ullik Robotic“ – zu sehen im neuen Programm des Circus Roncalli, der am Mittwochabend eine umjubelte Premiere in Bremen feierte.

Anmutig, atemberaubend, schrill und Einlagen der Superlative: Circus Roncalli hat am Mittwochabend Premiere seines neuen Programms „Storyteller – Gestern. Heute. Morgen“ gefeiert – und dabei im ausverkauften Zelt für stehende Ovationen der rund 1 500 Besucher gesorgt.

Bremen - Es gibt Shows, bei deren Ende oft ein wiederkehrendes Szenario zu beobachten ist: Zuschauer schauen nach links, dann nach rechts. „Was macht wohl der Nebenmann? Wird er sich erheben?“, steht einigen Besuchern dann fast unübersehbar ins Gesicht geschrieben. Nicht so am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide. Die rund zweieinhalbstündige Show (inklusive 20-minütiger Pause) ist keine zehn Sekunden zu Ende, da hält es kaum noch einen Besucher auf den Sitzen. Jubelrufe hallen durch die Manege, tosender Applaus kommt hinzu. Und das haben sich die Artisten, Musiker, Clowns und Techniker der neuen Show „Storyteller“ auch redlich verdient.

+ Hinters Licht geführt: Wer sich wohl tatsächlich hinter „Dietmar“ (r.) aus Hude versteckt, weiß hier zunächst nur Beatboxer Robert Wicke. Foto: KOLLER

Circus Roncalli gastiere „sehr gerne“ in Bremen, heißt es vor Beginn von Zirkusdirektor und Gründer Bernhard Paul. Das sage er nicht überall, doch in Bremen tue er es von Herzen. Diese Liebe beruht, geht man nach den Reaktionen des Publikums, auf Gegenseitigkeit. Es ist wohl diese einzigartige Mischung aus urkomischer Clownerie, gepaart mit artistischen Einlagen der Spitzenklasse und einer fast schon familiären Atmosphäre, die diese Liebe ausmacht. Clowns gibt es in jedem Zirkus, doch nur selten bringen diese mit ihren ganz eigenen Stilen auch wirklich jedes Publikum zum Lachen. Und zu lachen hatte das hanseatische Publikum so einiges.

Chistirrin, der kleine Mexikaner: Albern und komisch

Da ist zum einen Gensi, der Weißclown. Als Gegenpol zum dummen August bringt er Poesie in die Manege – und das seit nunmehr 14 Jahren. Da ist Paolo Carillon, der Tüftler, Maschinenbesessene und gelernte Autodesigner. Selten hatten mechanische Erfindungen, wie der Zylinder mit eingebauter Dampflok, so viel Seele, so viel Anmut und zugleich einen so hohen Unterhaltungswert. Und da ist – natürlich – Chistirrin, der kleine Mexikaner, der von Zirkuschef Paul als „Rohdiamant“ bezeichnet wird. Albern und gleichzeitig komisch, musikalisch begabt und körperlich in Höchstform, ärgert er nicht nur seine Clowns-Kollegen – ganz nebenbei avanciert der an Till Eulenspiegel erinnernde 28-Jährige im Nu zum Publikumsliebling.

Circus Roncalli setzt auf Hologramme

Früher, da kamen die Leute nicht zur Show, hatten Zirkusse keine Tiere. Heute ist es genau andersherum. Deshalb setzt Circus Roncalli auf Hologramme, die zwar faszinierend sind und ungläubiges Staunen erzeugen, am Ende aber zu selten gezeigt werden. Es bleibt ein kleiner Kritikpunkt, der spätestens mit den Auftritten von Quincy Azzario (Handstand), „Ullik Robotic“ (Robo-Pole) und den Bello Sisters (Akrobatik) in Sekundenschnelle wettgemacht ist. Denn zu was der Mensch imstande ist, vor allem körperlich, das zeigen neben ihnen auch der Beatboxer Robert Wicke und Comedian Kai Eikermann, die quasi Akrobatik mit Mund und Körperfett vollführen. Und ganz nebenbei das Bremer Publikum ordentlich auf die Schippe nehmen.

Circus Roncalli in Bremen: So ist die neue Show Storyteller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Kol ler Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller Anmut und Atemberaubendes: Circus Roncalli hat am Mittwochabend auf der Bremer Bürgerweide vor ausverkauftem Haus die Premiere seines Programms „Storyteller“ gefeiert © Steffen Koller

Bis zum 15. Dezember gastiert der Circus Roncalli in Bremen. Und bleibt die Resonanz so gut wie am Mittwoch, dann kann sich das Publikum auch in der Zukunft auf weitere Shows auf der Bürgerweide freuen. Hierher kommt das Ensemble schließlich gern – und ist immer ein gerngesehener Gast.

Circus Roncalli: Vorstellungen

Mittwoch bis Freitag, 15.30 und 20 Uhr, Sonnabend, 15 und 20 Uhr, Sonntag, 14 und 18 Uhr. Montag und Dienstag ist spielfrei. Kartenpreise: 15 bis 66 Euro plus Gebühren; Für Sonntag, 1. Dezember, plant Roncalli einen „Tag der offenen Tür“ (10 bis 12 Uhr).