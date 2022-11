Circus Roncalli bringt die Welt der Kunst auf die Bremer Bürgerweide

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Der Roncalli-Schriftzug leuchtet wieder auf der Bremer Bürgerweide. © Kuzaj

Bremen – Circus Roncalli war 2019 mit seinem Programm „Storyteller“ auf der Bürgerweide in Bremen, das war noch vor der Pandemie – lange her also; Hologramm-Technologie hatte damals gerade lebendige Tiere in der Manege ersetzt. Nun kehrt Roncalli mit einem neuen Programm nach Bremen zurück: „All for Art for All“ dreht sich um die Kunst, das Circus-Theater lässt sich von Künstlern wie Frida Kahlo und Piet Mondrian inspirieren. Und von Musikern wie den Beatles und David Bowie.

Der Aufbau auf der Bürgerweide ist im Gange, das nostalgische Zelt steht bereits. Am Freitag, 18. November, geht‘s los (20 Uhr). Das Gastspiel dauert bis Sonnabend, 3. Dezember. Die Kartenpreise bewegen sich nach Roncalli-Angaben im Bereich von zwölf bis 76 Euro. Das Ensemble um Gründer und Direktor Bernhard Paul zeigt auf dieser Tournee „die nächste Entwicklungsstufe der 300-Grad-Holografie“, wie es in einer Vorschau heißt. Und: „Dazu verabschiedete sich Roncalli von Plastikverpackungen und -Besteck, neben der klassischen Bio-Bratwurst und der Zuckerwatte sind auch Smoothies und vegane Gerichte im Angebot“. Zur Nostalgie kommen also auch der Zeitgeist und zeitgenössische Technologie.

„Mit Holografie kann ich Sachen wie ein Zauberer erscheinen lassen. Ich drücke einen Knopf – schon erscheint ein Elefant in der Manege“, so hatte Paul die Licht-Kunst in einem Gespräch mit unserer Zeitung beschrieben. Nicht auf Licht, sondern auf die farbigen Felder des Malers Piet Mondrian (1872 bis 1944) und damit auf die klassische Moderne bezieht sich die Handstandakrobatin Maria Sarach, die gleichsam (und biegsam) als lebendiges Mondrian-Gemälde auftritt. „In Ihrer Performance malt und interpretiert Maria Sarach mit ihrem Körper Bilder im Mondrian-Stil“, heißt es.

Mondrian wird beweglich – Roncalli lässt Kunstwerke (auf artistische Weise) lebendig werden, hier mit der Akrobatin Maria Sarach. Nach aktuellem Stand gibt es keine Corona-Einschränkungen, im Zelt finden gut 1.300 Besucher Platz. © Circus Roncalli/Gude

Bloß nicht zwinkern: Irrwitzig schnelle Kostümwechsel

Weniger an ein festes Kostüm gebunden ist das Duo Minasov, das auf einem futuristischen Motorrad durch die Musikgeschichte rast – der Gag dabei sind die irrsinnig schnellen Kostümwechsel dieses wilden Ritts. „Die sind so schnell, wenn Du einmal zwinkerst, dann hast Du schon was verpasst“, so Paul.

Als Herr der Ringe präsentiert sich Danil Lysenko, Meister der Jonglierkunst. Für spektakuläre Sprungakrobatik steht die preisgekrönte Gruppe „Jump’n’Roll“. Weibliche Luftakrobatik bringt das Duo „Luna“ in die Manege: „Die Amerikanerin Marina Luna und die Kanadierin Marika Gould haben eine einzigartig ästhetische Luftakrobatik am Ring entwickelt“, heißt es in einer Roncalli-Vorschau. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet das Duo „Vanessa und Sven“ zusammen – Partner-Equilibristik in vollendeter Harmonie ist das Ergebnis.

Weißclown Gensi und Carillon bringen Poesie in die Manege

Neuzugang bei den Spaßmachern ist der spanische Clown Rico. Wieder dabei sind der italienische Seifenblasenpoet und Steampunk-Clown Carillon, der verträumt-skurrile Clown Anatoli Akermann und die Comedienne Krissie Illing. Und natürlich Roncalli-Ikone Gensi (bürgerlich: Fulgenci Mestres), der Weißclown aus Spanien.

Der Künstler studierte Theaterwissenschaften und schloss eine Ausbildung in Gesang und Violine ab. Er wirkte in Musical- und Schauspielproduktionen mit und war Teil des Theater- und Clowntrios „Monti & Cia“, das Bernhard Paul 2005 für Roncalli engagierte. Gensi wurde schließlich zum festen Bestandteil des Roncalli-Ensembles – er sieht seine Aufgabe nicht darin, „Leute zum Lachen, sondern Poesie in die Manege zu bringen“. Genau das macht er inzwischen in seiner 16. Roncalli-Saison.