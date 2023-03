„Das nenn‘ ich mal ein Kriegsszenario“: Videos zeigen Kino-Chaos nach TikTok-Trend

Videos zeigen das Ausmaß

Chaos im Bremer Cinespace: Am Samstag, 04. März 2023, ist es während einer Kinovorstellung zu Auseinandersetzungen gekommen. Grund dafür könnte ein TikTok-Trend sein.

Ein mutmaßlicher TikTok-Trend sorgt für Chaos in Bremens Kinos. Ein Großaufgebot der Polizei musste ins Cinespace in der Waterfront ausrücken, um die Lage zu beruhigen.

Bremen – Herumfliegende Nachos, Schlägereien und abgebrochene Filme: Ein mutmaßlicher TikTok-Trend sorgt derzeit für Chaos in vielen Kinos in Deutschland. Auch Bremen ist betroffen. Am Wochenende musste die Polizei ins Cinespace-Kino in der Waterfront Bremen ausrücken, um die Lage zu beruhigen.

Prügelei bei „Creed III - Rockys Legacy“: Jugendliche verwüsten absichtlich Kinos

Derzeit sorgt ein mutmaßlicher TikTok-Trend für Chaos in deutschen Kinos. In den Vorstellungen von „Creed III - Rockys Legacy“ sollen sich Jugendliche absichtlich dermaßen daneben verhalten, dass die Vorführungen abgebrochen werden. So waren laut Tagesschau auch fast alle Cineplex-Standorte in NRW betroffen.

Cinespace in Bremen verwüstet: Tiktok-Trend führt zu Filmabbruch

Wie die Polizei berichtet, soll es auch im Cinespace in Bremen am Samstag, 4. März 2023, zu tumultartigen Szenen gekommen sein. Erst hätten mehrere Jugendliche mit Popcorn und Nachos geworfen, dann sei es zu Rangeleien und Tumulten gekommen, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Kinos abspielten.

Pures Kino-Chaos nach Schlägerei: Polizei rückt mit Großaufgebot an

Wie verschiedene TikTok-Videos zeigen, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Verletzte habe es keine gegeben, die Kinovorstellungen mussten beendet werden. Zurzeit werden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung geführt. Die Jugendlichen hinterließen ein derartiges Chaos, dass die Aufräumarbeiten im Kinosaal wohl einige Zeit in Anspruch genommen haben dürften.

Messer gezogen, Pfefferspray versprüht: Weiterer Vorfall mit 20 Beteiligten einen Tag zuvor im Cinespace

Bereits am Freitag, 3. März, ist es laut Polizei zu Auseinandersetzungen im Cinespace Bremen gekommen. Demnach hätten sich Jugendliche um bereits belegte Plätze gestritten. Ein Jugendlicher soll ein Messer gezogen haben, Pfefferspray kam zum Einsatz. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen seien etwa 15 bis 20 Personen bei der Auseinandersetzung involviert gewesen, die Polizei konnte drei Angreifer im Alter von 16, 17 und 17 Jahren festnehmen. Ob der Vorfall etwas mit dem mutmaßlichen TikTok-Trend zu tun hat, ist bislang unklar.

Mindestalter von Film soll erhöht werden: Viele Randalierer zwischen zwölf und 15 Jahre alt

Nach Angaben der Tagesschau wolle man nun eine Erhöhung der Altersbeschränkung des Filmes erreichen. Derzeit liege sie bei zwölf Jahren, der Kinobetreiber Cineplex hat bei Warner Brothers beantragt, dass die Beschränkung auf 16 hochgesetzt werde. Viele der Randalierer seien zwischen zwölf und 15 Jahre alt gewesen.