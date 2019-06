„Bei Hempels hinterm Sofa“: Choreographie fürs Gesäß

Musikkomödie begeistert „Fritz“-Besucher

+ © Thomas Holz Der versteckte Besucher enttarnt: Karl-Friedrich (Christopher Ciraulo, v. l.), Stephanie (Lena Wischhusen) und Dagmar (Cindy Walther) beim Wiedersehen mit Professor Gerhard (Tim Reichwein, im Schrank). © Thomas Holz

Bremen - Eine Affäre mit Folgen: Studentin Stephanie Hempel hat Professor Gerhard mit nach Hause gebracht. Pünktlich zum Frühstück muss dieser leider in den Schrank. Bei Hempels sind Verstecke wichtig. Die Vier-Generationen-Musikkomödie „Bei Hempels hinterm Sofa“ sorgt bei der Premiere am Freitag für muntere Stimmung im ausverkauften „Fritz“-Theater am Herdentorsteinweg.